Vox reivindica la autoría de la iniciativa que ha permitido a Oviedo obtener el sello de Destino Turístico Familiar

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OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reivindicado este sábado la autoría de la iniciativa que ha permitido a la ciudad obtener el distintivo de 'Destino Turístico Familiar', un reconocimiento que recibió oficialmente este viernes, 6 de noviembre, de manos de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha criticado que el equipo de gobierno local haya recibido el reconocimiento sin contar con la formación que impulsó la propuesta, aprobada en el Pleno municipal en febrero de 2025. Peralta ha recordado que fue su grupo el que promovió que Oviedo optase a este distintivo y ha calificado de "falta de respeto institucional" que no se les haya invitado al acto de entrega.

"Celebramos que Oviedo haya conseguido este sello, porque supone un reconocimiento a las posibilidades que ofrece nuestra ciudad para disfrutar en familia. Pero también es importante recordar de dónde partió esta iniciativa y quién trabajó para hacerla realidad. La política municipal debe reconocer el trabajo y las propuestas de todos los grupos, no apropiarse de los resultados ni ningunear a quienes los han impulsado", ha afirmado Peralta.