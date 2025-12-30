Vox reprocha a Barbón su "obsesión" por el poder "mientras ignora los problemas reales de los asturianos"

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha valorado con dureza las declaraciones realizadas por Adrián Barbón, asegurando que evidencian a un presidente "desconectado de la realidad de Asturias y obsesionado únicamente con el poder y su supervivencia política. Se nota que está muy nervioso".

López ha lamentado que Barbón dedique su intervención a analizar encuestas, calendarios electorales y estrategias partidistas "mientras en Asturias hay ganaderos que no cobran ayudas ya concedidas porque no hay presupuesto, más de 22.000 personas esperando una operación quirúrgica y familias con niños con necesidades educativas especiales sin los apoyos que necesitan". A su juicio, "un buen presidente se preocupa de gestionar para resolver los problemas de su tierra; quien solo habla de sondeos demuestra que ha dejado de gobernar".

La portavoz de Vox ha criticado además el tono triunfalista del dirigente socialista, al que acusa de "falta de humildad" y de "despreciar" incluso a sus propios socios de gobierno. "Resulta llamativo que Barbón se presente como el único respaldo de los asturianos, ignorando a su socio de IU y a su propio partido. Ese personalismo revela nerviosismo y miedo ante una realidad que ya no pueden ocultar", ha señalado.

Para López, el análisis del presidente del Principado "es el reflejo de un PSOE que ve cómo su entramado político empieza a resquebrajarse". "Los asturianos están siendo cada vez más conscientes de cómo se malgasta el dinero de su esfuerzo, de cómo se prioriza la ideología frente a los servicios públicos y de cómo se abandona a quienes sostienen esta región con su trabajo", ha añadido.

Desde Vox advierten de que mientras el Gobierno socialista presume de estabilidad, "la sanidad sigue colapsada, la seguridad empeora, el medio rural se vacía y los impuestos no dejan de subir para financiar chiringuitos ideológicos". "Hablan de democracia, pero gobiernan de espaldas a la realidad. Hablan de progreso, pero Asturias retrocede", concluye Carolina López.