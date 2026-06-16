Vox respalda el dictamen de la comisión de investigación sobre Cerredo y espera que el PSOE no altere el consenso

Archivo - El diputado de Vox Asturias Gonzalo Centeno en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha valorado el dictamen definitivo de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, cuyo plazo para la presentación de votos particulares finaliza este martes, y ha mostrado su confianza en que el texto pueda salir adelante con el mayor consenso posible durante el próximo Pleno, por lo que espera que el PSOE no altere el consenso alcanzado.

Centeno ha recordado que Vox mantiene desde el inicio una posición exigente respecto a la depuración de responsabilidades políticas derivadas de la tragedia, aunque considera que el dictamen finalmente alcanzado refleja en gran medida las conclusiones defendidas por su grupo parlamentario.

"Nuestra posición de máximos apuntaba a la responsabilidad política del presidente Adrián Barbón, porque aquí no falló únicamente un funcionario, sino todo un sistema de control y supervisión vinculado a la Dirección General de Minas, a la Dirección General de Medio Natural y a distintos niveles de la Administración", explica.

No obstante, el parlamentario ha explicado que Vox ha apostado por favorecer una posición compartida que permita sacar adelante unas conclusiones sólidas y ampliamente respaldadas.

"Si queremos que exista una posición común y un acuerdo lo más amplio posible, el texto que se ha elaborado nos parece no solo razonable, sino adecuado. Recoge aproximadamente el 90% de las ideas que este grupo parlamentario ha venido defendiendo durante toda la comisión", señala.

Respecto al voto presentado por Izquierda Unida, Centeno ha manifestado su sorpresa por la fórmula elegida y cuestiona su utilidad práctica. "Hemos conocido que Izquierda Unida ha registrado un voto particular. Sinceramente, no terminamos de entender muy bien esa figura en este contexto. Los votos particulares suelen presentarse cuando existe una discrepancia o contradicción respecto al texto aprobado. En este caso parece más una iniciativa destinada a hacerse notar que una aportación sustancial al contenido del dictamen", indica.

Centeno insiste en que el objetivo principal debe ser que la comisión concluya con unas conclusiones útiles que permitan esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades correspondientes. "Lo importante ahora es que el dictamen salga adelante y que se reconozca que hubo graves fallos de control y supervisión que contribuyeron a que se produjera una tragedia que nunca debió haber ocurrido", afirma.