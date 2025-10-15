Vox tacha de "patética y ridícula" la huelga por Palestina mientras Convocatoria la respalda y llama a manifestarse

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Vox Javier Jové ha criticado este miécoles la "lamentable, patética y ridícula" convocatoria de huelga general por Palestina llevada a cabo por los sindicatos; mientras que el portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, apoya los paros y llama a continuar las protestas esta tarde en Gijón.

"Unos sindicatos que en los últimos años no han salido a la calle ni por la pérdida brutal de poder adquisitivo que llevan sufriendo las familias; ni por la nefasta ley de vivienda que está haciendo inaccesible, no solo a los jóvenes, sino a todos los españoles, poder acceder a una vivienda ya sea en propiedad o en alquiler; y que tampoco salieron a la calle cuando dinamitaron y demolieron nuestras centrales térmicas...", ha lamentado el diputado de Vox en la Junta General Javier Jové.

Además, ha señalado que los sindicatos "no han salido a la calle tampoco cuando se soltaron a depredadores sexuales a la calle" ni "para condenar la inseguridad cada vez creciente en nuestras calles" o "con el famoso indulto y la amnistía a los golpistas ni con ocasión del golpe de estado del 1 de octubre".

Por todo ello, considera que es "auténticamente lamentable". Jové quien ha criticado que "hay un antisionismo o antijudaísmo folclórico, porque cuando se trata realmente de ir a la huelga y perder una nómina, el día de sueldo, pues ahí ya no somos tan pro Hamás".

Por el contratio, Convocatoria por Asturias ha manifestado su apoyo a la huelga convocada "en solidaridad con la población de la Franja de Gaza y con la población palestina". "Tenemos que celebrar que haya parado la agresión del Estado de Israel contra la población palestina, pero no podemos sino desconfiar de un acuerdo de paz protagonizado por dos personajes siniestros como son Donald Trump y por Benjamin Netanyahu", ha afirmado.

Vegas ha insistido en que "por eso hoy apoyamos los paros convocados por los sindicatos y estaremos en la manifestación que se celebra esta tarde en Gijón". No obstante, ha reconocido que "no podemos estar seguros, desgraciadamente, de que la política genocida del Estado de Israel no vaya a seguir ocurriendo contra ese pueblo palestino que haya terminado".

"Vamos a seguir en las calles, creemos que es importante seguir en las calles, seguir exigiendo que pare ese genocidio, justicia para el pueblo palestino, la solución de los desestados y desde luego que el Estado de Israel cumpla todas las resoluciones de la ONU que está ahí cumpliendo", ha aseverado.