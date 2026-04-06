Vox tilda de "alucinante" la valoración del Gobierno del informe de la Inspección sobre el Servicio de Minas

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno durante su valoración de la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Gonzalo Centeno, ha considerado "alucinante" la valoración del Gobierno del Informe de la Inspección General de Servicios a raíz del accidente mortal de la Mina de Cerredo, así como la respuesta del Ejecutivo. Centeno, a falta de "proceder a un estudio serio del informe para poder realizar una opinión fundada", ha querido hacer un "diagnóstico sobre el 'propósito de enmienda' que la eminente vicepresidenta de este Gobierno ha hecho público".

"La figura literaria con la que encuentro más similitud al comunicado del gobierno es la hoja parroquial muy propia, por cierto, de nuestro presidente, Adrián Barbón", dijo Centeno que resaltó que el Principado "ni anula ni pretenden anular" la figura del Proyecto de Investigación Complementaria, PIC, "una figura sin amparo legal, única en el mundo, y que ha dado cobertura a todo este desastre".

Así el parlamentario de Vox indica que "de forma más explícita que implícita se reconoce el anómalo funcionamiento de la Inspección, y por ende de todas la Dirección General de Minas, sin ni siquiera reconocer el error, ni adelantar cese alguno".

"Ya no hablamos de reconocer responsabilidades. Es que ni siquiera se pide perdón. Y la propuesta de mejora es unas hojas digitales o check-list, nos toman por tontos", lamentó el diputado de Vox.