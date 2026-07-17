Vox tilda de "nuevo ejercicio de propaganda" el balance de Gobierno realizado por Barbón

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha calificado de "nuevo ejercicio de propaganda" el balance realizado por Adrián Barbón sobre sus siete años al frente del Principado, y ha asegurado que el presidente "vive instalado en una Asturias ficticia que nada tiene que ver con la realidad que sufren los asturianos".

"Hoy hemos asistido a otra rueda del 'Alo Presidente', otra rueda de marketing socialista en la que Barbón pretende convencer a los asturianos de que todo va bien mientras los problemas reales de nuestra región siguen sin resolverse", ha afirmado López.

Cree Vox que lo que está haciendo Barbón es construir "una Asturias socialista, subsidiada y cada vez con menos oportunidades". En este sntido López ha incidido en que "después de siete años la crisis demográfica continúa siendo la gran asignatura pendiente del socialismo asturiano y el medio rural sigue abandonado, sin relevo generacional y sin políticas que garanticen su futuro".

También ha criticado la situación de la vivienda. "El Gobierno no quiere una Asturias de propietarios, sino de ciudadanos dependientes de la Administración. Hoy seguimos teniendo 643 viviendas públicas vacías mientras más de 2.500 inquilinos acumulan una deuda superior a los cuatro millones y medio de euros. Esa es la gestión de la vivienda que Barbón intenta vender como un éxito", ha subrayado la parlamentaria.

En materia de infraestructuras, la portavoz de Vox ha reprochado al presidente que ni siquiera haya mencionado "el deterioro de la red viaria asturiana, los argayos que siguen aislando comarcas enteras o el abandono de las comunicaciones interiores".

Asimismo, ha lamentado que Barbón presente como un éxito su política fiscal mientras "sigue tratando a los asturianos como si fueran el cajero automático del Gobierno".

"Por mucho que Barbón repita el lema 'Asturias por delante', la realidad es muy distinta. Lo que vemos son campañas de publicidad, anuncios y fotografías delante de grúas, mientras los problemas estructurales siguen sin resolverse. Más que una Asturias por delante, lo que tenemos es una Asturias con los asturianos detrás", ha lamentado López.