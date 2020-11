Vox ve que la "inacción" de la Concejalía de Educación puede traer "situación de riesgo" en escuelas infantiles

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Hugo Huerta, considera que "la inacción de la Concejalía de Educación puede traer una clara situación de riesgo para los niños de las escuelas infantiles de Oviedo".

En nota de prensa, el edil de Vox ha señalado este lunes que "en la Comisión plenaria de Educación, Cultura, Salud Pública y Consumo del pasado 10 de noviembre, "transmitió tanto al presidente de la Comisión, el concejal de Ciudadanos, José Luis Costillas, como a la concejal delegada del mismo partido, Yolanda Vidal, que el Sespa no realizaría una segunda PCR a una de las educadoras que trabajan en una de las Escuelas Infantiles del municipio y que se encontraba de baja por haber dado positivo en Covid-19".

Así, reprocha que "tras la promesa del concejal Costillas de que iba a informarse, el Ayuntamiento no hizo nada". Por ello, califica de "lamentable" la "falta de control" de la Concejalía de Educación. "Tras hacerles conocedores del problema, no son capaces de tomar una solución fácil y rápida como encargar una PCR para la educadora y acabar así con la posibilidad de futuros problemas más importantes", recrimina.

Asimismo, incide en que "no es la primera vez que la inacción de la Concejalía hace que se creen preocupantes episodios de salud pública, como con el brote de salmonela por el que una escuela ha llegado a estar cerrada varias semanas". "También en este caso, instamos en su día en comisión plenaria al concejal a cerrar la escuela con el fin de atajar el problema y que el brote no continuase, pero hizo caso omiso a nuestra documentada petición, hasta que no le quedó más remedio que rectificar al ver que el número de niños ingresados seguía en aumento", añade.

Para el edil de Vox, "el Ayuntamiento parece empeñado en acabar con la educación pública de las escuelas de 0 a 3 años, las cuales parecen ser un lastre para este equipo de gobierno, viendo la nefasta gestión que sobre las mismas se realiza".

"Que una educadora infantil se reincorpore de una baja por Covid sin haber realizado una PCR para garantizar que está fuera de peligro y que la concejalía no intervenga podría llegar a tener consecuencias muy graves y desde VOX Oviedo llegaremos donde haga falta para exigir responsabilidades", finalizó Hugo Huerta.