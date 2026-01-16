Vox ve peligrar fondos europeos por los retrasos en la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste

Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido este viernes de los retrasos en la tramitación de los contratos para la rehabilitación integral del edificio de las piscinas del Parque del Oeste, financiada con más de 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation, y ha alertado del riesgo de tener que devolver la totalidad de la ayuda.

Peralta ha registrado una batería de preguntas para la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para conocer los motivos del "grave retraso" en la ejecución del proyecto, enmarcado en el Plan PIREP y con fecha límite de finalización el 31 de marzo de 2026.

La edil ha recordado que el Ministerio de Transportes concedió 2,69 millones de euros en junio de 2023, pero el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra, tramitado por urgencia en julio de 2024, no se formalizó hasta julio de 2025. Además, destaca que el nuevo contrato de obras, también tramitado por urgencia en diciembre de 2025 y valorado en casi 3 millones, aún no ha sido adjudicado, pese a contar con un plazo de ejecución de solo cinco meses.

Según Vox, los técnicos municipales han advertido que el retraso podría suponer la pérdida de los fondos, lo que obligaría al Ayuntamiento a asumir 2,62 millones de euros con recursos propios, comprometiendo el principio de estabilidad presupuestaria. "Nos encontramos ante otra dudosa gestión de este equipo de gobierno, con el inaceptable riesgo de perder los fondos europeos", ha señalado la portavoz.

"Desde la concesión de los fondos en 2023, el Ayuntamiento ha tenido casi tres años para ejecutar el proyecto, y aun así no ha sabido planificar ni gestionar los plazos con la antelación necesaria", ha concluido Peralta, quien reclama "respuestas claras" sobre las demoras y las medidas previstas para evitar la pérdida de la financiación.