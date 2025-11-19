Vuelca un camión en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha volcado esta medianoche en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo, sin que se hayan resigstrado heridos. Como consecuencia del siniestro, el acceso al portal número 35 de la citada vía ha quedado destrozado debido al fuerte impacto y los cuatro carriles de circulación se encuentran cortados el tráfico.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y bomberos, que trabajan para restablecer la normalidad en la vía. También han sido movilizados los servicios sanitarios, aunque no ha sido necesaria su intervención.

El siniestro ha ocurrido pasadas las 00.00 horas, cuando dos operarios de la empresa Germán Vizcaíno se encontraban trabajando en la citada calle del barrio de Buenavista. En el momento del vuelco no había viandantes.