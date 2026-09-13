La Vuelta al Cole, una carrera escolar contra la leucemia infantil, abre sus inscripciones en Asturias

Archivo - Fundación Unoentrecienmil abre en la Comunitat inscripciones de La Vuelta al Cole, movimiento contra leucemia infantil - TERESA ARILLA - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ha abierto las inscripciones para la duodécima edición de La Vuelta al Cole, una iniciativa escolar que se celebrará el próximo 16 de octubre para recaudar fondos destinados a la investigación contra la leucemia infantil.

Los centros educativos asturianos ya pueden inscribirse para participar en esta carrera solidaria. En la pasada edición participaron 20 colegios de Asturias, con 4.430 alumnos, familias y profesores, que recaudaron 14.225 euros para financiar proyectos de investigación contra esta enfermedad.

A nivel nacional, la iniciativa reunió el pasado curso a más de 559.925 alumnos, familias y profesores de 1.550 colegios y permitió recaudar 1.168.410 euros. La Fundación Unoentrecienmil señala que las donaciones se destinan a impulsar proyectos de investigación para desarrollar tratamientos más eficaces y con menos secuelas para los niños con leucemia infantil.