Vuelven los bonos de comercio a Oviedo: cómo conseguir 30 euros de descuento para las compras en la ciudad

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OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este jueves el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo para el desarrollo de la séptima edición del programa 'Bonos #YoComproenOviedo', que contará con una dotación municipal de 50.000 euros, frente a los 35.000 euros destinados en la edición anterior.

El programa, incluido dentro del Plan Integral de Comercio del Ayuntamiento de Oviedo, tiene como objetivo incentivar las compras en el comercio minorista de la ciudad y seguir apoyando al pequeño comercio mediante un sistema de bonos descuento dirigido a la ciudadanía.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, la campaña se desarrollará en una única fase, con apertura del periodo de descarga y canje de los bonos el 1 de octubre y de finalización el 22 de noviembre, si bien ambas fechas podrán ajustarse en función del desarrollo del programa. En caso de que queden bonos descargados sin utilizar, podrá habilitarse una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los consumidores mayores de edad podrán descargar hasta tres bonos de 10 euros, que podrán utilizar en compras presenciales realizadas en los establecimientos adheridos, aplicando un bono por cada 30 euros de compra. Los comercios minoristas con establecimiento físico en Oviedo podrán adherirse al programa a través de la plataforma habilitada al efecto.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha destacado que "los Bonos Comercio se han consolidado como una herramienta eficaz para dinamizar las ventas, apoyar al comercio de proximidad y animar a los ovetenses a realizar sus compras en los establecimientos de nuestra ciudad".