Xabel Vegas asume la Secretaría de Transición Ecológica Justa en la nueva dirección estatal de Movimiento Sumar

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado asturiano y portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, ha sido nombrado secretario de Transición Ecológica Justa en la nueva ejecutiva estatal de Movimiento Sumar, elegida este martes por el Grupo Coordinador de la formación tras la asamblea estatal celebrada el pasado 11 de julio.

Según ha informado el partido, la nueva dirección estará encabezada por las co-coordinadoras Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Además del nombramiento de Vegas, el Grupo Coordinador de Movimiento Sumar contará con otros cuatro representantes asturianos: Carolina Hevia, Juan Chaves, Helena Díaz y Kevin Díez.

Tras su designación, Vegas ha destacado que la nueva ejecutiva es un órgano "más joven, más equilibrado territorialmente" y con la voluntad de "construir un país más justo, más democrático, con más derechos y mayor bienestar".

Asimismo, ha defendido que Movimiento Sumar mantiene como objetivo revalidar el Gobierno progresista en España y el de unidad progresista en Asturias, aunque con "un mayor peso del espacio transformador". También ha apelado a reforzar la unidad de la izquierda transformadora y ha reclamado a la FSA "mayor valentía" en la recta final de la legislatura autonómica, con "más audacia en las políticas públicas".