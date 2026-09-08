La XXXVI Cross Subida a la Campa Torres provocará cortes de tráfico este martes

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración este martes, 8 de septiembre, de la XXXVI Cross Subida a la Campa Torres provocará cortes y afecciones intermitentes al tráfico en distintas vías de Gijón entre las 10.45 y las 12.30 horas, aproximadamente, según ha informado la Policía Local.

La prueba, que comenzará a las 11.00 horas, tendrá salida y meta en el Club Natación Santa Olaya y recorrerá, entre otros puntos, el Camino del Lucero, las avenidas Príncipe de Asturias y de La Argentina, la carretera de Avilés, la carretera de La Campa, el Camino del Cementerio, la avenida del Cerillero, el Camino de Rubín, Alonso de Quintanilla, Gran Capitán y Brasil.

Entre las principales afecciones, el Camino del Lucero permanecerá cerrado al tráfico entre las 10.45 y las 12.30 horas, aproximadamente. Además, se producirán cortes intermitentes en ambos sentidos de la avenida Príncipe de Asturias, entre Cuatro Caminos y la rotonda de L'Arbeyal, entre las 10.50 y las 12.30 horas.

El acceso a la ciudad por la carretera de Avilés permanecerá cortado aproximadamente entre las 10.45 y las 11.15 horas, mientras que la circulación por la carretera de La Campa estará prohibida entre las 10.45 y las 12.00 horas.

La Policía Local ha señalado que adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas participantes y el desarrollo de la carrera, y ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos.

Asimismo, ha pedido extremar las precauciones al volante y seguir las indicaciones del personal responsable de la prueba, de la Policía Local y de las personas voluntarias de Protección Civil y de la organización.