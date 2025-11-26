Ya es oficial: El BOE publica la declaración de El Desarme de Oviedo como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Archivo - El Desarme de Oviedo recibe la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la declaración de El Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Secretaría de Estado de Turismo concediera esta distinción en una resolución el pasado 18 de septiembre.

El Desarme de Oviedo tiene sus orígenes en el siglo XIX, como conmemoración de la defensa de la ciudad por parte de la milicia local frente al asedio de los carlistas en 1836, según ha detallado el Ministerio de Industria y Turismo en nota de prensa. El menú se fundamenta en unas platos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar al actual menú que preside cada año las mesas de los restaurantes de Oviedo el 19 de octubre: garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, felicitó por este reconocimiento a la ciudad de Oviedo y, de manera especial, a la Cofradía Gastronómica del Desarme, encargada de "organizar, promocionar y publicitar, más allá de la ciudad, tanto la comida como toda la programación complementaria, lo que supone un extraordinario atractivo turístico".

ACTOS CULTURALES, DESFILES Y RECREACIONES HISTÓRICAS

En torno a las jornadas gastronómicas se celebran distintos actos culturales, desfiles, pasacalles y recreaciones históricas del evento en las que participan cofradías gastronómicas de todo el país y diversos países europeos.

La fiesta gastronómica del Desarme se ha visto reforzada por el reconocimiento de Oviedo como destino gastronómico en 2024.

Asimismo, la época del año en la que se celebra posibilita sinergias con otras actividades como los Premios Princesa de Asturias, que se convocan y entregan anualmente en la ciudad de Oviedo sobre esas fechas.

Con la declaración de la fiesta del Desarme de Oviedo ya son 163 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional. En el Principado de Asturias, se trata de la décima fiesta con esta distinción.