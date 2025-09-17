¿Qué significa que el Desarme de Oviedo sea Fiesta de Interés Turístico Nacional?

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Desarme de Oviedo ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que implica un reconocimiento honorífico que aporta prestigio y visibilidad a la celebración tanto a nivel nacional como internacional.

Según la Orden ministerial que regula las declaraciones de fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, la declaración se otorgará "a aquellas fiestas o acontecimientos que, habiendo sido declarados fiesta de interés turístico por la correspondiente comunidad autónoma con al menos cinco años de antigüedad, supongan manifestaciones de valores culturales y de larga tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas y que tengan una especial importancia como atractivo turístico".

Hasta llegar a este punto, la Cofradía del Desarme y el resto de colaboradores con la fiesta han tenido que asumir una serie de obligaciones para lograr esta distinción, tales como mantener una web oficial de la fiesta, actualizada y accesible al menos en castellano y en inglés. Ha tenido además que demostrar un fuerte posicionamiento SEO y una intensa presencia en redes sociales con un número significativo de seguidores e interacción.

Ha sido necesario implantar un plan de difusión que reserve al menos el 10% del presupuesto de la fiesta y demuestre repercusiones relevantes en medios nacionales --al menos 20 impactos en prensa, radio o televisión nacionales en los últimos cinco años--.

REQUISITOS DE LA FIESTA

Para la concesión de la declaración de fiesta de interés turístico nacional, se ha valorado tanto el origen como la historia y la antigüedad de esta fiesta, además de su continuidad en el tiempo.

Se ha puesto en valor, de igual modo, el valor cultural de la fiesta, su significación y su alcance como atractivo turístico. También se valora la originalidad y diversidad de sus actos, destacando la oferta gastronómica y las recreaciones históricas del desarme.

El arraigo de la fietsa también se ha analizado, ya que para ser declarada de interés turístico nacional ha de implicar la participación ciudadana en el desarrollo de la fiesta, algo en lo que trabaja la Cofradía del Desarme desde sus inicios.

¿QUÉ ES LA FIESTA DEL DESARME?

Cada 19 de octubre Oviedo celebra El Desarme, la fiesta gastronómica más antigua de España, declarada de Interés Turístico Regional ya en 2018 y ahora nacional.

El corazón de la celebración es el tradicional menú de tres platos: garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche, un banquete que, según la Cofradía, "simboliza paz, confraternización y orgullo culinario".

Ese día miles de comensales llenan restaurantes y sidrerías de la ciudad, que sirven más de 70.000 raciones, y la costumbre se extiende también a hogares, hospitales y centros asturianos en el extranjero.

Hoy el Desarme se ha convertido en una semana grande con recreaciones históricas, conciertos, concursos, actividades escolares y actos solidarios. La Cofradía de El Desarme, creada en 2012, impulsa su difusión dentro y fuera de Asturias con más de 190 cofrades y 56 restaurantes embajadores.

Además, la cita refuerza la proyección turística de Oviedo, recientemente reconocida como Mejor Destino Gastronómico de España por National Geographic (2025), y se integra en el calendario cultural como antesala de los Premios Princesa de Asturias.

Nacido en el siglo XIX como conmemoración de la paz y la reconciliación tras las guerras carlistas, se ha transformado en una cita cultural de primer orden, que combina memoria, gastronomía y confraternización.

FUERTE ARRAIGO

La fiesta de El Desarme hunde sus raíces en 1841 y se celebra cada 19 de octubre, salvo durante la Guerra Civil. Lo que nació como homenaje a los milicianos que defendieron Oviedo en 1836 se transformó con el tiempo en una celebración de la paz y la convivencia.

La Cofradía explica que ya a mediados del siglo XX, el menú traspasó el ámbito doméstico y se consolidó en restaurantes, atrayendo a visitantes de toda Asturias. En los años 60 Y 70, la tradición se expandió a concejos limítrofes, y en los ochenta y noventa se extendió tanto en duración --con celebraciones durante todo el fin de semana-- como en participación, incorporando de forma destacada a las mujeres y uniendo en torno a la mesa a familias, amigos, peñas y empresas.

Desde finales del siglo XX, la fiesta creció también fuera de Asturias: el menú se sirvió en Sevilla y, en 2001, el restaurante Ferreiro de Madrid lo incorporó a su carta. Con la colaboración del Ayuntamiento y la hostelería local, campañas como "Atrévete con el Desarme" ayudaron a consolidar su proyección nacional e internacional.

EL DESARME EN 2025

Este año, la celebración del Desarme tendrá un cariz especial gracias a la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así, los actos comenzarán el 2 de octubre con la presentación de las Jornadas del Desarme y se prolongarán durante prácticamente todo el mes.

Comienzan entonces días de sorteos de menús, concursos de dibujo, poesía, fotografía y actividades complementarias. A lo largo de las jornadas tendrán lugar certámenes como el IV Concurso Internacional de Poesía "El Desarme en Verso", que entregará sus premios en un acto público, y un concurso fotográfico enfocado en vestimenta de época y la propia gastronomía del Desarme. La programación gastronómica incluye jornadas en las que diversos restaurantes ofrecerán el tradicional Menú del Desarme, compuesto por garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche.

Las calles de Oviedo serán escenario de numerosos desfiles con cofrades y recreantes vestidos de época, pasacalles y actuaciones de bandas de música, además de recitales poéticos, espichas populares y conferencias sobre historia, cultura y gastronomía. Entre los hitos más emblemáticos destacan el pregón con Nando Agüeros, la proclamación de la Fiesta de la Paz, diversas proyecciones audiovisuales sobre la historia del Desarme y el concierto central en el Teatro Filarmónica.

El programa culmina con el XIII Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme, donde diversas cofradías gastronómicas nacionales e internacionales serán recibidas y desfilarán por la ciudad. Se entregarán títulos honoríficos y premios, y se celebrará una gran comida de hermandad que reúne a autoridades, premiados y participantes, cerrando así unas jornadas que refuerzan la identidad ovetense y la proyección nacional e internacional de la fiesta.