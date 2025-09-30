Zapatero dice que "el genocidio de Gaza" dejará una "huella y grieta profunda" en la humanidad

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se ha referido hoy en Oviedo al "genocidio de Gaza" y ha asegurado que "en su percepción de las cosas que pasan en el mundo este es el acontecimiento que más le conmueve, el que le está afectando personalmente, hasta en sus más profundas convicciones".

"Pienso que va a dejar una gran huella en la humanidad, una grieta muy profunda en la humanidad, cuando podamos, cuando nos dejen saber todo lo que se ha hecho con el genocidio de Gaza, cuando empecemos a ver las primeras películas, los documentales, como nos ha pasado a lo largo de la historia y nos enfrentemos a una forma cruda de mirarnos y de oírnos", dijo Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero ha participado este martes en la jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizado por la ONGD MASPAZ, en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

El ex presidente ha asegurado sentirse muy orgulloso de "la España que habló la primera en contra del genocidio de Gaza, de la España que habló la primera del reconocimiento del Estado de Palestina y se siento muy orgulloso de la España que rompió toda relación comercial bélica con Israel.

"Eso habla de España como país de la esperanza y de los valores, Gaza va a estar presente en la memoria de generaciones, hay que aprenderlo la lección y este es un país que sabe que no hay futuro sin memoria. Empecemos a escribir ya la historia de Gaza", dijo.