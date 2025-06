Zapico aconseja al Ayuntamiento modificar el PGO tras pedirle el PP agilidad para la Residencia de Estudiantes

"Está en sus manos", afirma el consejero a los 'populares'

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha recomendado este martes al Ayuntamiento gijonés que modifique puntualmente el Plan General de Ordenación (PGO) para acomodar a la normativa el proyecto de Residencia de Estudiantes que tiene planeado construir la Universidad de Oviedo en el campus gijonés.

Así lo ha hecho después de que el presidente del Partido Popular de Gijón y diputado en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, le reclamara agilizar los trámites para la puesta en marcha de la citada residencia en la sesión de este día de la Comisión de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadano.

A este respecto, Ruiz le ha afeado al consejero que el informe de la CUOTA lo que está haciendo es retrasar el proyecto, al tiempo que le ha indicado que, tras haber pasado con el informe favorable por la Consejería de Medio Ambiente, ahora es responsabilidad de la Consejería que él dirige. "Usted es ahora mismo el responsable de la viabilidad de la Residencia de Estudiantes", le ha señalado.

El diputado del PP también ha recordado que, con base a la información facilitada por el Principado, a través de la Universidad de Oviedo), para construir la Residencia de Estudiantes se tiene que llevar a cabo a través de un plan especial.

Esto es así dado que en la ordenanza 9 del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Gijón se establece que hay tres áreas, una de ellas la correspondiente a la Residencia de Estudiantes, donde se permite sobre un terreno de 38.500 metros cuadrados construir unas edificaciones de hasta 12.000 metros cuadrados, que según el proyecto serán tres.

A partir de ahí, según Ruiz, comienza un recorrido que tiene su punto de entrada en la presentación de un plan especial el 16 de julio de 2024, elaborado por la propia Universidad de Oviedo tras encomendárselo el Ayuntamiento de Gijón.

"Pues bien, el 28 de marzo la Universidad presentó ese plan especial al Ayuntamiento, pero, sin embargo, el 15 de mayo de 2025 se produce un informe extemporáneo de la CUOTA para que replantee ciertos aspectos", ha remarcado el responsable del PP.

"Principalmente serían aquellos para la compatibilidad entre los usos universitarios, esto es la residencia, y los usos hoteleros que se quiere dar especialmente en el periodo estival para esta residencia", ha explicado Ruiz.

El diputado del PP ha incidido en que esta residencia supone una inversión de aproximadamente 30 millones de euros, con rentabilidades que varían del 2,29 por ciento a 50 años sin usos hoteleros al 5,19 por ciento con usos hoteleros.

"Esto significa la diferencia entre que el equipamiento sea viable para poder hacer la concesión por parte de una empresa privada o que no lo sea", ha recalcado Ruiz, que ha agregado que por eso se hizo un plan especial de ordenación urbana, porque en el planeamiento general no está recogido.

Al tiempo, el diputado del PP ha pedido a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, en manos de Foro, que haga las alegaciones oportunas a la CUOTA sobre este plan especial, para que la Residencia de Estudiantes sea "viable".

En respuesta a la intervención del PP, Zapico ha defendido su apoyo a la universidad pública y ha matizado que no es un informe extemporáneo como indicó Ruiz, sino que forma parte del trámite ambiental. "Estamos ante el inicio del procedimiento", ha insistido.

"La residencia no está en riesgo como tal", ha dejado claro, por otra parte. El consejero ha señalado que el uso de residencia de estudiantes dentro de la parcela no presenta problemática alguna y no requeriría de plan especial.

Dicho esto, ha remarcado que, como no sería seguramente viable ni sostenible financieramente y habría que añadirle un uso diferente, por eso se precisa del plan especial que está haciendo el Ayuntamiento de Gijón y conforme a una modificación del PGO que se ha aprobado recientemente sobre usos dotacionales.

Este cambio modifica la normativa de equipamientos y la máxima superficie de usos terciarios compatibles con ese dotacional no puede superar el 25 por ciento de la superficie.

No obstante, la Universidad hace luego una interpretación sobre que van a hacer ese 75 por ciento en meses para estudiantes, y el resto, en verano, para otro tipo de usos.

"Y ahí está el problema", ha apuntado Zapico, para aclarar, a continuación, que lo que debería hacer el Ayuntamiento no es presentar alegaciones como pide el PP, sino hacer otra modificación del PGO.

"Está en su mano", le ha trasladado el consejero a Ruiz, al formar parte el PP del Gobierno local. "Hagan una modificación del Plan General, hagan esto como lo tienen que hacer y nosotros en la CUOTA no tendremos ningún problema de emitir el informe oportuno", le ha indicado.

"Lo que no nos pueden es hacer una modificación del plan en un sentido y luego venirnos con un proyecto en otra dirección", le ha advertido Zapico, quien ha insistido a los 'populares' que la solución está "en sus manos y la de su socio de Gobierno en Gijón".