Zapico acusa a Queipo de utilizar la Ley de vivienda como excusa para no negociar los presupuestos

Archivo - El secretario general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno asturiano, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturies y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha acusado este lunes al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, de no haber tenido "nunca intención de negociar los presupuestos" y de utilizar la tramitación de la Ley de vivienda como excusa para justificar la falta de acuerdo.

Zapico ha realizado estas declaraciones al rechazar las propuestas del PP en materia de vivienda y defender la continuidad de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Oviedo, Gijón y Avilés. En estas dos últimas ciudades está previsto ampliar su ámbito, mientras que el Principado estudia extender la medida a otras localidades.

El consejero ha resumido las propuestas del PP en dos líneas: aumentar la construcción de vivienda y vender parte del parque público. Ha cuestionado que se construya más sin garantizar que los inmuebles sean asequibles para la mayoría de la población y ha criticado la venta de vivienda pública, que, según ha señalado, redujo el parque disponible en Asturias en décadas pasadas y propició que algunas viviendas acabasen convertidas en segundas residencias.

En relación con la negociación presupuestaria, Zapico ha afirmado que Queipo utiliza la tramitación de la Ley de vivienda como excusa y ha añadido que, si tuviera voluntad de no negociar, debería decirlo "sin rodeos ni tapujos".

Por otra parte, ha rechazado las presiones sobre las decisiones relativas a las zonas tensionadas y ha asegurado que se adoptarán "con rigor y con garantía jurídica", respetando los tiempos que necesiten los funcionarios.

Sobre la propuesta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé de declarar toda la zona centro como tensionada, ha señalado que carece de viabilidad técnica y podría hacer vulnerable el procedimiento. También ha llamado a la responsabilidad de la izquierda para evitar el electoralismo.