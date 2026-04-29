Zapico advierte a los inquilinos de VIPASA que "la vivienda es un derecho pero la convivencia es un deber"

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha dicho que existe un problema en las viviendas de VIPASA de El Agüil, en Salinas que "no se puede negar", y que no es "exclusivo desgraciadamente" de El Agüil.

Por eso ha indicado Zapico que hay que lanzar un mensaje claro: "para este gobierno la vivienda es un derecho pero la convivencia es un deber y quien incumpla las normas de convivencia se encontrará con que no habrá renovación a la hora de que su contrato finalice".

Zapico respondía así en el pleno al diputado de Vox, Javier Jové, que ha asegurado que la situación de los vecinos de estas "viviendas es límite e insostenible".

"Los vecinos viven con miedo, aterrorizados y abandonados por la administración", dijo Jové, que ha descrito un escenario de grave deterioro de la convivencia y la seguridad. "Estamos hablando de pisos donde se trapichea con droga, subarriendos irregulares, viviendas utilizadas incluso con fines vacacionales y una absoluta falta de control por parte de VIPASA", dijo.

Según ha trasladado, la situación afecta directamente a la vida cotidiana de los vecinos. "Hay familias que bajan a recoger a sus hijos al portal por miedo a que suban solos, vecinos que no se atreven a acceder a sus trasteros porque han sido desvalijados u ocupados, llegando incluso a utilizarse como letrinas", denunció. "Para conocer el Bronx no hace falta viajar a Nueva York, basta con venir aquí", añadió.