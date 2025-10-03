Zapico afirma que los pisos de Peritos reducirán el precio medio de alquiler de la zona "de manera muy sensible"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto a la alcaldesa gijones, Carmen Moriyón, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos - EUROPA PRESS

Moriyón se compromete a agilizar los trámites de licencias "con toda la rapidez posible"

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha resaltado este viernes en Gijón que con la construcción de los 250 pisos del antiguo solar de Peritos para jóvenes a precios asequibles se rebajará la media de mercado en la zona.

Ha recalcado, en este sentido, que estos pisos, que se construyen en la zona Centro de Gijón, tendrán un coste de 8,50 euros el metro cuadrado, por lo que se reducirán los precios en la zona Laviada y Llano "de manera muy sensible".

Así lo ha indicado durante la visita a la parcela de la antigua Escuela de Peritos en la que se edifican 250 viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes, en la que ha acompañado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto a otras autoridades como la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

A este respecto, ha apuntado que en la zona cercana a Peritos el metro cuadrado de los pisos en alquiler supera los once euros, por lo se va a poder rebajar cuando se finalice la construcción de estas 250 viviendas, que van a ser, según el consejero, 105 euros inferior.

Para Zapico, eso es intervenir en el mercado, reducir los precios y que ese derecho a la vivienda sea una realidad. Asimismo, ha mostrado su deseo a que estos pisos se llenen de "vida, futuro y juventud". También ha resaltado la importancia de la colaboración entre instituciones para llevar a término estas iniciativas.

AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

Moriyón, por su lado, ha destacado que casi diez millones fondos europeos van destinados a esta promoción de viviendas y ha agradecido tanto al Ministerio como al Principado el que esto sea una realidad en Gijón.

Asimismo, ha mostrado la disposición del Ayuntamiento a colaborar con otras administraciones y ha puesto de ejemplo la modificación por el trámite de urgencia del Plan General de Ordenación (PGO) para hacer más viable esta construcción de Peritos y también la licitación de las obras de la EMA para garantizar el suministro de abastecimiento de agua y saneamiento a los 250 pisos.

De igual modo, y de cara al otorgamiento por el Ayuntamiento de las licencias oportunas relativas a la promoción de viviendas de Peritos, Moriyón se ha comprometido a que, cuando llegue el momento, agilizar los trámites para concederlas "con toda la rapidez posible".