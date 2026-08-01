Zapico anuncia una segunda fase para estudiar nuevas zonas tensionadas en Oviedo, Siero y Ribadesella

El consejer de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, oen su visita la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este sábado que el Principado iniciará una segunda fase para ampliar la declaración de zonas tensionadas, en la que trabajará de oficio en concejos como Oviedo y Siero, además de estudiar nuevos ámbitos en Gijón y villas costeras como Ribadesella.

Durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), Zapico ha explicado que el Gobierno asturiano culminará primero los expedientes iniciados en Avilés y Muros de Nalón. En el caso de Avilés, ha indicado que inicialmente no se cumplieron los requisitos legales para la declaración, aunque la evolución del mercado del alquiler ha llevado a reabrir el proceso.

El consejero ha defendido la seguridad jurídica de las primeras zonas tensionadas declaradas en los barrios gijoneses de La Arena y Cimavilla y se ha mostrado "muy tranquilo" ante el recurso presentado contra esta medida. "Estoy convencido de que los expedientes que han declarado esas zonas tensionadas están perfectamente armados", ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado un acuerdo para que la futura Ley de Vivienda de Asturias pueda aprobarse "para primeros de septiembre", al considerar que la norma permitirá "blindar derechos" y responder a la situación del mercado residencial.