Zapico (CCOO) dice que el Gobierno central tiene que "reflexionar" y suprimir el peaje del Huerna

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha dicho este viernes que el Gobierno de España tiene que "reflexionar" y "ponerse al lado de los asturianos" para suprimir el peaje de Huerna, en la AP-66. En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en Oviedo, ha reclamado al Ejecutivo que no siga generando "obstáculos" en lo que considera una "injusticia histórica" con la comunidad autónoma.

Zapico ha insistido en la necesidad de lograr "la máxima unidad política, social y económica en Asturias" y ha exigido a los diputados asturianos en el Congreso Nacional que "cierren filas" con el acuerdo de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita, que ha calificado el peaje como "ilegal" y "un agravio comparativo con otras comunidades autónomas".

El líder sindical ha manifestado que resulta "de cajón" que los diputados asturianos apoyen "una única proposición" en el Congreso, siguiendo la línea aprobada por unanimidad en la Alianza por las Infraestructuras. "No podemos consentir que los partidos políticos digan una cosa en Asturias y la contraria en Madrid", ha subrayado.

Zapico ha advertido que "no es de recibo" la situación actual y ha defendido que "los asturianos y asturianas no merecen" seguir soportando esta discriminación en materia de infraestructuras.

El representante de CCOO ha reclamado al Gobierno central que "remueva los obstáculos necesarios" para eliminar "cuanto antes" este peaje, considerándolo una reivindicación justa para la comunidad asturiana.

Zapico ha hecho estas manifestaciones antes de participar en el Consejo de CCOO de Asturias, donde se está debatiendo estes viernes cuestiones relativas las medidas de la UE en favor de la siderurgia y la industria como pilar principal de la economía asturiana; la reivindicación de la reducción de jornada y la denuncia de las horas extra no remuneradas; la evolución del empleo; el problema de la vivienda; y el Congreso de la Fundación 1 de Mayo, que tendrá lugar en Gijón la semana próxima bajo el lema "Autoritarismo y Guerras" con la participación, entre otras personas, del escritor Tariq Ali, Unai Sordo y Yolanda Díaz

MANIFESTACIÓN POR PALESTINA

Por otro lado, Zapico ha llamado a los trabajadores a secundar la movilización en apoyo del pueblo palestino que tendrá lugar el próximo día 15 de octubre con una huelga de dos horas por turno.

Ha dicho que la jornada culminará con una gran manifestación de los sindicatos que se celebraré en Gijón con el objetivo de "gritar alto y claro que en Palestina no hay una guerra, hay un genocidio que tiene que ponerse freno".

Preguntado sobre si no consideraba suficiente el acuerdo de paz alcanzado, Zapico ha respondido que "el genocidio que se ha cometido no puede pasar impune". La convocatoria busca así exigir que los responsables paguen "por crímenes de guerra".