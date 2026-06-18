Zapico celebra la declaración de Mina La Camocha (Gijón) como Lugar de Memoria Democrática

Archivo - Mina La Camocha (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha puesto en valor este jueves la declaración de la mina de La Camocha como Lugar de Memoria Democrática, una distinción que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Zapico ha recordado que el Gobierno de Asturias venía defendiendo esta iniciativa desde hace años y ha señalado que la propuesta fue trasladada al Gobierno central durante una reunión bilateral celebrada en Madrid en la que participaron responsables de la consejería y del área de Memoria Democrática, según una nota de prensa del Ejecutivo asturiano.

Al tiempo, ha explicado que el Principado consideró entonces que La Camocha reunía plenamente los requisitos para recibir esta declaración por su significado histórico en la defensa de la democracia, las libertades y los derechos de la clase trabajadora asturiana y española.

Asimismo, ha destacado el papel desempeñado por este enclave en el nacimiento del sindicato Comisiones Obreras y su relevancia para comprender tanto la lucha contra la dictadura como la consolidación de la democracia durante las últimas décadas.

Zapico, además, ha señalado que la publicación de esta declaración en el BOE supone culminar una aspiración "largamente defendida" desde Asturias y ha afirmado que el reconocimiento oficial del Gobierno de España sitúa a La Camocha "en el lugar que le corresponde dentro de la memoria democrática del país".