Zapico defiende en Madrid el modelo asturiano de vivienda frente al del PP

El consejero de Ordenación de Territorio de Asturias, Ovidio Zapico, en la conferencia sectorial sobre vivienda en Madrid. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido este jueves el modelo del Gobierno del Principado, "que antepone a los ciudadanos y su derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible" frente la propuesta del Partido Popular "que antepone a ese derecho intereses económicos, empresariales, e incluso, especulativos".

Zapico ha hecho esta valoración al término de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, presidida por la ministra Isabel Rodríguez. El encuentro, según ha explicado en nota de prensa, se ha celebrado con "un buen tono", aunque ha quedado patente que "hay dos modelos antagónicos para abordar el problema de la vivienda".

En este sentido, el consejero ha explicado que en la conferencia hubo comunidades que solicitaron que el futuro plan estatal "financie y subvencione también segundas residencias". Zapico también ha sido crítico con la oposición del PP a que se blinde la protección de la vivienda pública a perpetuidad: "Evidentemente, hay una diferencia que yo creo que es clara".

Así, ha asegurado que el de Asturias se sitúa entre los gobiernos que defienden la vivienda como un derecho recogido en la Constitución. "Tenemos la obligación, como administración, de implementar las políticas públicas que sean necesarias para que ese derecho se haga efectivo", ha dicho.

En lo que respecta al plan estatal, ha considerado que "avanza", y que lo hace, además, "recogiendo aportaciones que en su momento hicimos desde Asturias". Entre ellas, ha mencionado el mantenimiento de fondos para la rehabilitación y regeneración de barrios obreros. "Son zonas urbanas muy ligadas a nuestra tradición industrial, siderúrgica o minera, por lo que estamos satisfechos", ha valorado.