Zapico fecha para el segundo trimestre de 2028 la aprobación definitiva del plan especial de El Cristo-Buenavista

Archivo - Entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha indicado este martes en comisión parlamentaria que las "previsiones es que, en condiciones normales, el documento de aprobación definitiva del plan especial de El Cristo-Buenavista se lleve a cabo en el segundo trimestre del año 2028" y luego ya el trámite municipal de aprobación definitiva sería una competencia del Ayuntamiento.

Así ha indicado que la licitación se va a llevar a cabo en el segundo trimestre del presente año, del año 2026 y se va a adjudicar en el tercer trimestre. El documento de aprobación inicial estará para el segundo trimestre del año 2027 y luego ya está el trámite de aprobación que competa al ayuntamiento.

"Yo creo que es una previsión coherente con las previsiones presupuestarias. Tenemos 150.000 euros en el presupuesto de este año, se prevé una inversión igual en el ejercicio del 2027, de 100.000 en el año 2028, esas son las pluralidades que tenemos reflejadas", dijo.

Ha explicado que la licitación la licitación se va a llevar a cabo en el segundo trimestre del presente año, del año 2026 y se va a adjudicar en el tercer trimestre del año 2026.

Zapico respondía así al diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons. Ha explicado que considera que a lo largo de esta legislatura se han iniciado movimientos importantes para desbloquear una situación que lleva muchos años y muchas legislaturas bloqueada".

Ha incidido en que para el Gobierno el Cristo es un espacio de muchísima relevancia estratégica, no sólo para la ciudad de Oviedo, sino también para el centro de Asturias, y que "las cosas se han hecho mal durante los últimos años", así que conviene pedir perdón a los vecinos afectados. "Ya lo he hecho y lo reitero hoy", dijo.

Para Cuervas Mons la respuesta dada por el consejero es ""simplemente una vergüenza y una tomadura de pelo, absoluta". "No hay que pedir disculpas a los vecinos, no, lo que hay que hacer es marchar para casa".

El diputado del PP ha indicado que la sensación que hay desde el Ayuntamiento de Oviedo es que el Gobierno del Principado "pasa" y ha replicado al consejero que cada vez que se les pregunta por este asunto dicen que van a reunir la Comisión de seguimiento, cuando esa comisión se reunió tres veces.

"Esa comisión la inventó Gimena Llamedo para contestar a una denuncia nuestra de cómo estaban los terrenos del Cristo y a partir de ahí se reunió tres veces, protocolariamente", lamentó el diputado del PP.