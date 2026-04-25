Zapico (IU) insiste en pedir responsabilidades políticas por Cerredo y apremia al Gobierno a indeminzar a las familias

El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico, ha insistido este sábado en pedir responsabilidades políticas por los accidentes mortales en la mina de Cerredo y ha apremiado al Gobierno asturiano del que forma parte en coalición con el PSOE a impulsar las indemnizaciones a las familias de los fallecidos.

Zapico ha atendido a los medios durante su participación en el acto de celebración del 40 aniversario de Izquierda Unida en Madrid, donde ha señalado que las responsabilidades políticas en Cerredo deben plantearse también dentro de una clave "ética y humana" para con las víctimas, analizando las de quienes ocupaban cargos en aquel momento.

Para el coordinador de IU, el informe de la Inspección de Servicios es el documento clave para determinar el futuro de las actuaciones políticas. "Ese informe es la piedra angular de todo lo que viene en un futuro para determinar responsabilidades políticas y asunción de responsabilidades políticas", ha indicado.

Según el dirigente, el documento identifica a quienes "propiciaron, con decisiones sin duda erróneas", el caldo de cultivo para que se generase un "trágico y terrible accidente". En consecuencia, Zapico ha defendido que "esas personas que estuvieron en esos puestos de responsabilidad durante aquellos años" y que hoy en día estén en cargos de responsabilidad, no deberían seguir en ellos.

Sobre el mecanismo de ayuda anunciado por el Gobierno de Asturias, Zapico ha precisado que, aunque sea una medida general para accidentes laborales graves, en el caso concreto de Cerredo se debe "proceder de manera inmediata a la indemnización a los familiares de estas víctimas".

Preguntado por la diferencia de criterio con la FSA-PSOE, que rechaza la existencia de responsabilidades políticas, Zapico ha reconocido que la posición de su formación es "diametralmente diferente a la del Partido Socialista".

"El Gobierno, que es un Gobierno plural, yo creo que tiene que ir a la madurez suficiente para saber gestionar este tipo de situaciones en las que tenemos dos posiciones diferentes y que no cabe más que seguir trabajando por Asturias", ha dicho. Zapico ha informado de que la Colegiada de IU abordará la próxima semana el informe y sus implicaciones.