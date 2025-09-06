Zapico (IU) proclama que Palestina "ha ganado" la Vuelta por la movilización contra la presencia de Israel

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, durante su participación en la protesta de Avilés. - IU ASTURIAS

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha asegurado este sábado que "Palestina ha ganado ya la Vuelta" a través de la movilización ciudadana contra la participación del equipo israelí en la competición ciclista.

Zapico ha hecho estas declaraciones durante su participación en una movilización convocada en la mañana de este sábado en Avilés. Ha destacado que "miles de personas a lo largo del territorio español están denunciando el genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina", exigiendo a la comunidad internacional que "ponga freno" a esta situación y llamando a "levantar la voz" desde la sociedad y las instituciones.

El dirigente político ha valorado positivamente la ausencia del Consejo de Gobierno en el evento y ha instado a "seguir apretando" a la Vuelta Ciclista, la Unión Ciclista Internacional y el Consejo Superior de Deportes para lograr "la expulsión de este equipo" como "punto de inflexión" para aislar internacionalmente a Israel.

Respecto a los incidentes ocurridos ayer en los que fueron detenidas 12 personas tras interrumpir de forma súbita la marcha de la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España a su paso por el Alto L'Angliru (Asturias), Zapico ha considerado que la intervención policial fue "desmedida", señalando que la protesta "en su inmensa mayoría se había desarrollado de forma completamente pacífica" y comparando los doce detenidos en Asturias con los tres de Vizcaya como una actuación "desproporcionada".

El representante de IU ha manifestado su expectativa sobre la situación de los detenidos, indicando que quedaban en libertad durante la tarde-noche y mostrando interés por conocer los cargos que se les imputarían tras su detención.