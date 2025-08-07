Zapico (IU), ante la propuesta de Canteli sobre la Escuela de Minas, pide respeto para la autonomía de la Universidad

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, encabeza una delegación de su partido durante una visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

"Es el momento de los argumentos", afirma el dirigente político sobre la posible instalación de Costco

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha dejado claro este jueves en Gijón que su partido siempre va a defender a la universidad pública, sus competencias y su autonomía.

Así lo ha indicado, con respecto al "pacto progresista" ofrecido al PSOE de Oviedo para la defensa de la universidad pública, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la visita institucional de IU a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Zapico ha recalcado que entienden que tiene que ser un actor más en lo que ha de ser la ordenación de todos esos factores, ya sea el Cristo o juzgados, pero ha recalcado que "hay que respetar a la universidad".

·No se puede disponer de bienes inmuebles de la universidad sin contar con la universidad", ha advertido ante la propuesta del alcalde ovetense, Alfredo Canteli, al plantear la Escuela de Minas para la reunificación de sedes judiciales.

En cualquier caso, ha mostrado su apoyo al grupo municipal de IU de Oviedo, aunque ha incidido en que hay cuestiones en el ámbito local que, evidentemente, tienen que desarrollarse en el ámbito local y donde esas discrepancias son "absolutamente lógicas", mientras que hay otras que deben "limar" en el ámbito autonómico.

Dicho esto, ha reconocido que es preciso que se agilice esa coordinación, a lo que ha resaltado. Al tiempo, ha destacado el hecho de que la Seguridad Social vaya a incorporarse la comisión de esta ordenación.

COSTCO

Por otra parte, y respecto a la posible implantación de Costco en Siero, Zapico, a su vez consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha recalcado que IU ya ha hablado sobre este asunto, a través de su secretaria de Organización, María Miranda, la semana pasada, en una reunión con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, en una reunión con CCOO.

"Es el momento de los argumentos, es el momento de los informes y, a partir de ahí, será el momento después de las decisiones", se ha limitado a indicar.

RETRASOS EN ZALIA

Preguntado por el nuevo retraso en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia), ha indicado que todo lo que tiene que ver con esta infraestructura son elementos singulares e importantes también para el desarrollo de Asturias, para el desarrollo económico del tejido empresarial.

Es por ello, que ha mostrado su deseo a que "todo eso pronto pueda también coger una velocidad y un ritmo que nos permita tener noticias antes de que termine la Legislatura positivas en cuanto a la culminación de todos esos obstáculos, que hay que ir superando día a día en la tramitación de la Zalia".