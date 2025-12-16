Zapico (IU) reclama al Gobierno central "un revulsivo" para "recuperar la ilusión de la gente"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (Convocatoria-IU), ha reconocido que asiste "con preocupación" a la situación política que se vive a nivel nacional.

"Yo creo que este gobierno nacional necesita un revulsivo, necesita una hoja de ruta que permita recuperar la ilusión de la gente y de nuestra base social", ha dicho el dirigente asturiano a preguntas de los periodistas en el municipio asturiano de Langreo.

"Es algo que urge y es prioritario; no solo hay que dar respuestas que convenzan, sino tomar decisiones que reviertan esta situación", ha señalado en alusión al Ejecutivo central presidido por el socialista Pedro Sánchez.

