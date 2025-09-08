Zapico (IU) ve "insuficientes" las medidas del Gobierno contra Israel y exige un mayor aislamiento

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, en los actos con motivo del Día de Asturias en Nava. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha valorado este lunes como "insuficientes" las medidas anunciadas por el Gobierno de España contra Israel, al tiempo que ha considerado que "van por el buen camino" pero que "podemos y debemos ir más allá para generar ese auténtico aislamiento".

Zapico ha hecho en Nava, donde ha asistido a la celebración del Día de Asturias, una valoración del paquete de nueve medidas anunciadas esta mañana por el presidente Pedro Sánchez. Entre las medidas del Gobierno central para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

El dirigente asturiano ha destacado que "la coraza invisible que protege a Israel desde hace muchísimos años empieza a resquebrajarse", y ha subrayado la importancia de las movilizaciones sociales que se están produciendo en diferentes puntos del país, como las desarrolladas en Asturias en torno a La Vuelta Ciclista, que contribuyen a este proceso.

"Hemos avanzado, estamos avanzando y sin duda habrá que seguir avanzando", ha manifestado Zapico, quien ha sido tajante al calificar la situación como "un genocidio" y no como una simple "trifulca o rifirrafe", criticando la expresión utilizada por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, a la que tachó de "inmensamente desafortunada".

Ha insistido en la necesidad de "grabar a sangre y fuego" la consideración de los acontecimientos como un genocidio, diferenciándolo claramente de un mero conflicto y reclamando una respuesta contundente de la comunidad internacional.

Zapico ha reafirmado su compromiso con la denuncia de la situación y la importancia de continuar generando presión social y política para lograr un cambio real en la respuesta internacional ante la crisis.

Además, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de los asturianos en las movilizaciones contra el conflicto en Gaza, asegurando que "ha sido una movilización masiva y ejemplar" de la que "no hay que pedir perdón". Zapico ha defendido que la ciudadanía "ha sabido levantar la voz, tanto desde las instituciones como desde las orillas de las carreteras, para denunciar ese genocidio".