Zapico (IU) ve "vulnerable" el expediente aprobado por el Gobierno asturiano para la implantación de Costco en Asturias

Ovidio Zapico - IU DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha confirmado este lunes que se ha posicionado en el Consejo de Gobierno en contra de la declaración de Proyecto de Interés Estratégico (PIER) para la superficie comercial prevista por la sociedad Costco Wholesale Spain en Siero.

En Asturias, gobierna una coalición formada por PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, cuyo representante en el Ejecutivo es Zapico. El dirigente asturiano, que también es coordinador de IU en Asturias, ha lamentado, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno haya declarado PIER el proyecto de Costco.

Ha dicho que él está en contra, no solamente porque considera que no es el modelo de desarrollo comercial que defiende para el Principado, sino porque el expediente aprobado es "vulnerable" desde el punto de vista jurídico.

Zapico ha dicho que tiene previsto convocar a la Comisión Colegiada de su partido para informar de lo ocurrido. No es la primera vez que Zapico se posiciona en contra de los socialistas. En este punto ha puesto como ejemplo los acuerdos referentes a los centros adscritos de universidades privadas.

Preguntado sobre si IU podría llevar el asunto de Costco a los tribunales, Zapico ha dicho que podrán hacerlo aquellos que dispongan de una capacidad económica para depositar el aval económico necesario. En cualquier caso esa decisión se tomará en los órganos de dirección del partido.

Sobre la influencia que han podido tener las declaraciones de alcalde de Siero, el socialista Ángel García, acerca de la aprobación del expediente del PIER de Costco, García se ha limitado a decir que se venía hablando de la llegada de Costco al Consejo de Gobierno "desde hace semanas" y que era evidente que iba a entrar en el orden del día en cualquier momento ya desde prácticamente mediados de enero.