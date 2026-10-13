Zapico pide a Tomé aprobar la Ley de Vivienda este mes y hacer de ella el primer compromiso del Frente Amplio

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico ha vuelto a reiterar este martes en sede parlamentaria y en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que "está totalmente involucrado en la negociación sobre la Ley de Vivienda" que considera además "deberían de ir dándola ya por concluida". Así, ha abogado por aprobar dicha norma "sin esperar más allá del último pleno de este mes".

"Deberíamos alcanzar ya ese acuerdo que nos permita tener ley de vivienda en Asturias, que no esperemos, más allá del último pleno de este mismo mes, y algo muy importante, que hagamos de la Ley de vivienda el primer acto de compromiso político y social con la gente, con la mayoría social, con la clase trabajadora del Frente Amplio en Asturias", ha dicho el consejero.

Zapico se ha mostrado convencio este martes de que los reales Decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros pueda estar ya convalidado en Diputación Permanente a finales de este mes de octubre.

"Por mucho que se empeñe en decir el Partido Popular y Vox es completamente legal y acorde con el ordenamiento jurídico pasar esa convalidación de los reales decretos por la Diputación Permanente, es legal pasar esos decretos por la convalizadión de la Diputación Permanente y todo esto, por las fuentes que nosotros manejamos, es que pueda estar ya convalidado en Diputación Permanente a finales de este mes de octubre", ha dicho Zapico, en respuesta a la pregunta planteada en el Pleno por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

TOMÉ PIDE CONTUNDENCIA

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha reclamado al Gobierno de Adrián Barbón "acción" y "decisión". "El problema no es de falta de herramientas, es de falta de decisión para utilizarlas de manera contundente", ha afirmado.

Así ha definido la vivienda como "una emergencia social" y no "un debate abstracto". Ha recordado que, "a escasos metros" de la Cámara, en la Escandalera, hay gente acampada "como en tantas plazas de España", para quienes Maricarmen, la mujer fallecida tras un desahucio, es "un símbolo".

Tomé ha acusado a PP y Vox de promover un modelo de "mercantilizar y especular" en lugar de proteger "el derecho de vivir con dignidad". Ha censurado que votaran en contra de proteger a los más vulnerables de los fondos buitre y de prohibir que dejen "en la calle" a familias sin alternativa, y a favor de que se pueda echar a alguien de su casa "de la noche a la mañana sin motivo justificado".

La diputada ha criticado también que Alberto Núñez Feijóo pida "esfuerzo" a la clase trabajadora, a la que, ha dicho, "expulsan de sus hogares" y a la que niegan la subida del salario mínimo, la reducción de jornada o el blindaje de las pensiones. Ha advertido de que, si PP y Vox gobiernan, seguirán "fomentando la especulación" y favoreciendo "a los buitres y a los grandes tenedores".

Tomé ha defendido que el Ejecutivo asturiano tiene competencias para actuar y que "no vale mirar a Madrid para justificar aquí la inacción". Ha reclamado que ponga en marcha "sin titubeos" todas las medidas a su alcance, "varias a la vez y ya, sin ceder a la presión de lobbies de ningún tipo".

Sobre el proyecto de ley autonómica en tramitación, ha asegurado que puede "convertirse en la mejor posible para Asturias". Ha explicado que el esfuerzo negociador de su grupo encontró "obstáculos importantes" y que sus enmiendas no se estudiaron "con demasiada atención" al principio. No obstante ha considerado que la actual disposición a dialogar "hace más posible acercar posturas".