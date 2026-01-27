Zapico presenta al embajador de Palestina los proyectos de cooperación de Asturias en Gaza

Zapico presenta al embajador de Palestina dos proyectos para mejorar las condiciones de vida y la recuperación ambiental de Gaza, dotados con 200.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha recibido este martes al embajador de Palestina en España, el diplomático Husni Abdel Wahed, a quien ha presentado los proyectos que su departamento desarrollará en Gaza, dotados con 200.000 euros y centrados en la rehabilitación de viviendas y la recuperación ambiental de suelos afectados por la contaminación.

Zapico ha señalado que el encuentro ha sido "muy intenso en lo emocional y en lo humano", porque las reflexiones del embajador le han permitido acercarse "a la dimensión real del drama que sufre el pueblo palestino".

El consejero ha insistido en que se está produciendo un genocidio y ha subrayado la importancia de la solidaridad internacional y de la movilización social. También ha destacado la actitud del pueblo asturiano y de la ciudadanía española, que se han manifestado de forma reiterada para exigir el fin de la violencia y una paz justa.

En el ámbito institucional, el consejero ha informado al embajador del desarrollo de dos proyectos de cooperación internacional incluidos en el presupuesto de su departamento.

El primero, vinculado al derecho a la vivienda y desarrollado en colaboración con la ONG Arquitectura Sin Fronteras, cuenta con una dotación de 100.000 euros y permitirá rehabilitar bloques de vivienda en la Franja de Gaza, concretamente en el Basmet Amal Adaptation Camp, un campo de personas refugiadas situado en Deir al-Balah. La actuación está dirigida prioritariamente a mujeres, menores y personas con discapacidad.

El segundo proyecto, también dotado con 100.000 euros, corresponde a una subvención nominativa de la Dirección General de Agenda 2030 concedida al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Su objetivo es minimizar los efectos de las intervenciones militares sobre la población palestina derivados del deterioro del ecosistema natural.

La contaminación del suelo y de las aguas subterráneas causada por material bélico dificulta la producción de alimentos y prolonga la vulnerabilidad de la población. La actuación se centra en la recuperación y mejora del entorno natural mediante la descontaminación de terrenos y la regeneración de espacios destinados a actividades agrarias y ganaderas, generando recursos para las comunidades implicadas y facilitando el acceso a alimentos de calidad.

Además, durante la jornada, el consejero y el embajador han participado durante unos minutos en una reunión de la Dirección General con Arquitectura Sin Fronteras, en la que han conocido el estado de desarrollo del proyecto y las actuaciones previstas.