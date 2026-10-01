Zapico se reafirma en su idea de comprar suelo público en Gijón para construir vivienda pública

Obra de los 250 pisos para jóvenes en alquiler asequible en el antiguo solar de Peritos, promovida por el Gobierno del Principado de Asturias en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha confirmado, este jueves, que mantiene la intención de adquirir, por parte del Gobierno asturiano, "de una manera totalmente excepcional", suelo público en Gijón para levantar más vivienda pública.

Así lo ha indicado, sobre una negociación con el Ayuntamiento gijonés para la construcción de vivienda pública, antes de asistir a la firma de los contratos de alquiler entre la Sareb y residentes del edificio de la calle Río Piloña, en la Oficina de Vivienda, en Gijón.

Zapico ha recordado que, por parte del Principado, se están ultimando los 250 pisos para jóvenes en alquiler asequible en el antiguo solar de Peritos.

"Está muy avanzada", ha indicado sobre esta obra, a lo que ha comunicado que hay un porcentaje muy importante certificado. "Están con los flecos finales", ha insistido.

Al tiempo, ha señalado que ha habido alguna negociación con el Ayuntamiento en materia de vivienda en concejo gijonés, "pero no hemos nunca concretado absolutamente nada", ha asegurado.

En cuanto a la posibilidad de adquisición de parcelas públicas, no ha querido dar fechas ni tampoco los emplazamientos de estas, para evitar que adelantar información muy precisa que pueda después impedir políticas públicas.