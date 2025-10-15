Zapico rechaza dar avales para primera vivienda porque considera que ese modelo encarece el mercado

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha respondido este miércoles en la Junta General del Principado de Asturias a distintas preguntas de los grupos parlamentarios relacionados con las políticas de vivienda y el acceso a la misma.

En el actual contexto, Zapico ha indicado que no es partidario de dar avales públicos para la primera vivienda, como ocurre en otras comunidades autónomas. "En el modelo asturiano de vivienda pública no tenemos pensado para nada facilitar a los bancos que la juventud asturiana se hipoteque", ha comentado.

El dirigente asturiano considera que dar esos avales es un modelo que encarece el mercado. "Si tuviésemos unas condiciones en las que esos precios de la vivienda estuviesen topados, podríamos pensar en establecer esas subvenciones, pero como no lo están, lo que hace inmediatamente el libre mercado cuando entran en subvención en escena es absorber esa ayuda", ha argumentado.

Zapico ha comentado que las dos causas fundamentales de los problemas del acceso a la vivienda de la juventud son los sueldos precarios que existen, además de que el precio de la vivienda está "completamente disparatado".

Se ha mostrado partidario de medidas para "doblegar" el mercado de la vivienda, que bajen los precios y garantizar el derecho a un hogar digno.

Zapico se ha referido también al trabajo realizado con aquellos propietarios que encontraban una situación en ocasiones difícil ante impagos. Entre 2024 y lo que va de 2025 ha dicho que se ha atendido a 56 de esos propietarios. "Les hemos abonado un importe de 632.000 euros", ha explicado.