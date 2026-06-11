Zapico reivindica el concurso 'Consumópolis' como un "referente" para formar consumidores críticos desde la escuela

El consejero Ovidio Zapico con los alumnos y docentes de los centros premiados. - PIRNCIPADO

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reivindicado hoy el concurso 'Consumópolis 21' como un "referente" para formar consumidores críticos, responsables y solidarios desde la escuela. Durante la entrega de premios, celebrada en el IES Noreña, el consejero ha invitado a la comunidad educativa a "seguir participando en las sucesivas ediciones de este certamen".

Zapico ha definido la iniciativa como "un concurso consolidado ya a lo largo de muchísimos años", que fomenta la participación y el trabajo en equipo. A este respecto, ha subrayado el valor de estas dinámicas colectivas, señalando que "son valores que hay que fomentar en nuestra sociedad, y más hoy en día". Asimismo, ha valorado la implicación del personal docente y ha agradecido la participación de todo el alumnado, más allá de quienes han resultado ganadores.

El consejero ha enmarcado la relevancia de 'Consumópolis' dentro de un objetivo social orientado al desarrollo integral de los actuales y futuros consumidores en Asturias. El propósito, según ha añadido, es lograr "una sociedad que trabaje desde lo colectivo, que sea crítica y sepa cuáles son sus derechos como personas usuarias, como personas consumidoras, y generar así ese consumo necesario".

Al acto de entrega de premios han asistido también la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; el director general de Consumo, Faustino Zapico, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno. El certamen está abierto a equipos de alumnos matriculados en centros públicos, concertados o privados de Asturias con la meta de favorecer el aprendizaje de conceptos sobre el impacto del consumo en el medio ambiente y el entorno social.

CUADRO DE HONOR

En la categoría de 5º y 6º de Educación Primaria, el primer premio y el segundo premio han recaído en el C.P. Condado de Noreña (Noreña). En el nivel de 1º y 2º de ESO, el primer premio ha sido para el I.E.S. Noreña (Noreña) y el segundo para el Colegio Salesiano Santo Ángel (Avilés).

En la modalidad de 3º, 4º de ESO y FP Básica, el primer premio lo ha obtenido el I.E.S. Infiesto (Piloña), mientras que el segundo galardón ha sido concedido al I.E.S. Doctor Fleming (Oviedo).