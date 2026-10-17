Zapico reivindica la memoria de las víctimas del franquismo en la entrega de los XVIII Galardones Pozu Fortuna

Los tres galardonados de esta edición. De izquierda a derecha, José Antonio Martín Pallín; Laura González y José Sierra. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reivindicado este sábado la memoria de las víctimas del franquismo durante la entrega de los XVIII Galardones Pozu Fortuna. Zapico ha subrayado que no se trata de mirar al pasado con nostalgia, sino con el objetivo de que la historia no se repita.

"Queremos construir un futuro con memoria, queremos construirlo con esperanza", ha dicho Zapico que ha recordado que en el Pozu Fortuna "se vivió una brutal represión por parte de la dictadura franquista" y que "hay más de tres centenares de personas aquí asesinadas".

En este sentido, ha rememorado que, en este histórico enclave, durante la guerra civil y la posterior represión franquista cientos de personas fueron arrojadas al pozo, tanto vivas como muertas. Un horror que los años no han logrado enterrar en el olvido gracias a la memoria colectiva.

La entrega de los XVIII Galardones Pozu Fortuna llega apenas unos días después de que el Consejo de Gobierno declarara la antigua explotación minera, junto a los cementerios de El Sucu, en Gijón, y el de El Salvador, en Oviedo, lugares de la memoria democrática de Asturias.

Los reconocimientos han recaído este año, en la categoría femenina, en Laura González, histórica militante de IU y exconsejera de Vivienda y Bienestar Social, que impulsó el primer mapa de fosas de Asturias. En la masculina, en José Sierra, también militante histórico de IU y exalcalde de Grado, que mantiene su labor de recuperación de la memoria histórica en Asturias y, especialmente, en su concejo.

Y en la categoría nacional, en el jurista y magistrado emérito del Tribunal Supremo, del que también fue fiscal, José Antonio Martín Pallín, por su compromiso con la democracia y los derechos y libertades civiles.

Los galardonados han defendido la necesidad de recuperar la memoria democrática y han coincidido en el momento crítico que se vive, con el ascenso de fuerzas que tratan de borrar el horror del fascismo, con unos idearios que suponen un retroceso en derechos y libertades.