Zapico responde al PP sobre vivienda y políticas sociales: "Sacaré muy buena nota a final de curso"

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante el Pleno de la JGPA. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido este martes en la Junta General la intensa actividad de su departamento en materia de vivienda y la gestión legislativa desarrollada durante el presente mandato. "Tranquilidad porque sacaremos muy buena nota a final de curso, se lo garantizo", ha remarcado en respuesta al diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.

Zapico ha asegurado que "todos los proyectos en materia de vivienda adjudicados están ya en marcha" y ha añadido, dirigiéndose al parlamentario del PP: "Va fartucase de veme visitar obres e inaugurar edificios que se van a terminar este año de legislatura".

El consejero ha precisado que las promociones públicas que se desarrollan en Soto del Barco, Avilés, Llanera y Siero están próximas a finalizar, mientras que las de Langreo y Gijón concluirán en los próximos meses. Asimismo, ha destacado programas y medidas que facilitan el acceso a la vivienda, como el programa 'Alquilámoste' y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

En cuanto a la resolución de problemas históricos, el consejero ha resaltado la normalización de la gestión de las ayudas al alquiler, con 1,7 millones de euros disponibles en la próxima resolución de 2025, y la rehabilitación de los tres bloques de pisos de Pumarabule (Siero), con cerca de un millón invertido para superar episodios de vandalismo y garantizar que actualmente estén habitados.

Zapico también ha puesto en valor la labor legislativa de su departamento, con cuatro leyes ya en tramitación en la Junta General --sobre bebidas energéticas, defensa de las personas consumidoras y usuarias, vivienda y LGTBI--, una quinta ley sobre Participación cuyo registro está previsto para el próximo mes, y una sexta, la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), que se presentará antes de que finalice el actual periodo de sesiones.

"Gestión es aprobar la ley LGTBI pendiente desde 2017, avanzar en la constitución del Consejo de Transparencia, pendiente desde 2018, y garantizar políticas efectivas en vivienda. Tranquilidad, vamos a sacar muy buena nota a final de curso", ha afirmado Zapico, quien ha reafirmado el compromiso de su departamento con un modelo de gestión transparente, eficiente y centrado en las personas.

Cuervas-Mons ha sido el encargado de plantear una pregunta sobre la valoración de la gestión de la consejería que dirige Zapico durante la presente legislatura, señalando que es una de las consejerías más grandes y variadas del Gobierno asturiano, que cuenta con 11 altos cargos y cinco miembros de personal eventual, cuyo coste supera el millón de euros, y que pese a ello "es de las menos eficientes" en la ejecución de su presupuesto.

Según el diputado del PP, la consejería dejó sin gastar 98 millones de euros en inversiones y ejecutó únicamente un 33% de las partidas previstas.

En materia de vivienda, Cuerva-Mons ha detallado que la partida destinada a construcciones, prevista en 6,8 millones de euros, se redujo en tres millones y solo se ejecutó el 9% de lo restante. La partida de promoción de vivienda, que contaba con un millón de euros, fue recortada a 250.000 euros, de los cuales no se ejecutó nada, según ha expuesto. En ayudas a la vivienda, que ascendían a 34,5 millones, aumentadas en dos millones adicionales, se utilizó únicamente el 45%, dejando sin gastar más de 20 millones de euros.

Cuervas-Mons también ha criticado la gestión de la empresa pública Vipasa, responsable de unas 9.000 viviendas públicas del Principado. Ha señalado problemas de mantenimiento, como humedades, obras sin reparar y quejas de vecinos. Ha destacado además retrasos históricos, citando el caso de 36 viviendas de Pumarabule, cuya construcción se inició hace más de una década y que todavía no habían sido entregadas a los vecinos, pese a figurar como "terminadas" en los registros de la consejería.

El diputado del PP ha subryado que las promesas de vivienda de la legislatura pasada y del gobierno actual carecen de concreción. "No dicen ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni con qué dinero, ni con qué medios", ha lamentado. "El balance de la política de vivienda se hace cuando se entregan las llaves a quienes van a ocupar las viviendas", ha concluido.