Zapico suspende su asistencia a las sesiones de control ante el bloqueo de PP, Vox y Foro a la ley de Vivienda

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico (IU). - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ha decidido suspender "de manera indefinida" su asistencia a las sesiones de control de la Junta General en las que deba responder a iniciativas de la oposición, como protesta por el bloqueo de la tramitación de la Ley de Vivienda. Además pide amparo a la Mesa de la Cámara ante este bloqueo por parte de PP, Vox y Foro.

Zapico ha comunicado esta decisión al presidente de la Cámara asturiana, Juan Cofiño, en una carta que le ha entregado durante el Pleno ordinario en el que ha sido interpelado en primer lugar por el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares y despues por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno.

"Ustedes, Vox, Foro y PP llevan semanas secuestrando la voluntad democrática de este Parlamento sin ir a trabajar en las sesiones de la ponencia de la ley de vivienda. Pretenden subvertir desde su vagancia la voluntad popular aquí expresada de manera mayoritaria en los grupos progresistas de la Cámara. Es yo creo que un hecho sin precedentes en la historia de la democracia del Parlamento Asturiano, un auténtico golpe institucional. Evidentemente sólo son los tontos útiles de esta operación detrás de la que están los poderes económicos de nuestra comunidad autónoma", ha lamentado Zapico.

El consejero ha considerado que se trata de "una crisis sin precedentes" y ha acusado al "moderado presidente del PP, Álvaro Queipo" de "mandar a sus diputados no acudir a trabajar para boicotear la ley de vivienda, para boicotear la mayoría legítima y el acuerdo sólido de los tres grupos de la izquierda.

"Señor presidente respeto profundamente esta institución me veo obligado a pedirle amparo para revertir esta situación, para devolver la legitimidad democrática a esta Cámara", ha dicho.

Las palabras de Zapico han generado el enfado de PP y Vox que han pedido la palabra pero el presidente de la Cámara no se la ha dado. Sí la ha tomado él mismo para recordar "que el sometimiento del gobierno a la fiscalización y control del parlamento es una piedra angular del sistema democrático".

No obstante ha indicado que "por lo que corresponde con lo que parece una anomalía lo que ha sucedido en la tramitación de ese proyecto de ley de vivienda, para el esclarecimiento de los hechos y para que tenga las consecuencias que en su caso se deriven de ello, han pedido un informe sobre la trazabilidad de lo que ha ocurrido, los hechos, desde que el proyecto de ley se ha registrado en esta Cámara hasta el día de hoy.

"Hechos, no relatos, hechos. Y sobre esos hechos le hemos pedido al Cuerpo de Letrados, insisto, que haga un sosegado pero a la vez detallado informe jurídico a la luz del artículo 20 del reglamento de esta Cámara que establece la obligación principalísima de los diputados y diputadas de asistir a los órganos de la misma. Y eso es lo que vamos a hacer para que en la próxima Mesa y a la luz de ese informe tomaremos las decisiones que corresponden", dijo Cofiño.

CONTENIDO DE LA CARTA

En la carta entregada al presidente de la Cámara, el consejero ha denunciado la "gravedad institucional" de la ausencia de los representantes del PP, Vox y Foro de las reuniones de la ponencia de la Ley de Vivienda, que ha impedido reunir el quórum necesario para desarrollar sus trabajos.

Zapico considera que esta situación constituye un "auténtico golpe institucional" y critica que se utilice "la ausencia deliberada como instrumento para impedir que el Parlamento pueda ejercer sus funciones".

En su escrito, Zapico sostiene que la discrepancia política y la oposición a una iniciativa legislativa forman parte de la democracia, pero considera que "no resulta admisible utilizar la incomparecencia para impedir que los órganos parlamentarios puedan desarrollar las funciones que tienen encomendadas".

Por ello, anuncia que no acudirá a futuras sesiones de control parlamentario "en tanto persistan las actuales circunstancias". El consejero precisa que su decisión no pretende cuestionar la función de control de la Cámara ni eludir su obligación de rendir cuentas, sino expresar que dicha función requiere "reciprocidad, responsabilidad y respeto por el funcionamiento de la institución".

"No puedo aceptar como normal una situación en la que se bloquea deliberadamente el trabajo parlamentario y, sin embargo, se pretende mantener una normalidad institucional que los propios hechos están desmintiendo", señala.

Zapico también solicita el "amparo" del presidente de la Junta General ante esta situación y le reclama que contribuya a preservar el normal funcionamiento de la institución y la dignidad de sus órganos parlamentarios.

El consejero advierte además del precedente que, a su juicio, puede sentarse si se normaliza que los grupos parlamentarios puedan paralizar el funcionamiento de los órganos de la Cámara mediante su ausencia.

"No podemos permitir que la confrontación política termine deteriorando los fundamentos de una institución que pertenece al conjunto de la ciudadanía asturiana y cuya preservación es una responsabilidad compartida", sostiene.

En este contexto, Zapico vincula el bloqueo de la Ley de Vivienda con la situación de acceso a la vivienda que atraviesan Asturias y el conjunto del país y defiende que la tramitación de la norma "no admite más demoras", al afectar directamente a las condiciones de vida de la ciudadanía.

El consejero también cuestiona a quién beneficia la paralización de la ley y apunta a que, en un contexto en el que determinadas medidas de intervención y regulación del mercado inmobiliario pueden afectar a intereses económicos, el bloqueo "favorece, en la práctica, a quienes tienen interés en que nada cambie".