Zapico urge al Gobierno de Asturias a agotar las opciones para mantener la inversión de Indra en Langreo

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OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha urgido este sábado al Principado a realizar el "mayor de los esfuerzos" para explorar y "apurar al máximo" cualquier posibilidad que permita mantener la inversión y el empleo de la empresa Indra en Langreo.

Zapico ha manifestado, en su condición de coordinador general de la formación, su preocupación por que la compañía busque en otro territorio una alternativa al taller de Barros (Langreo) debido a la falta de un acuerdo en la compraventa del taller, propiedad de Duro Felguera. "Asturias, que siempre ha sido una tierra inminentemente de vocación industrial, y una localidad como Langreo, fuertemente castigada por la reconversión minera, no se merece esta mala noticia", ha lamentado.

Por ello, ha demandado al Ejecutivo autonómico el uso de herramientas legales como la ley de proyectos estratégicos para tratar de asegurar la inversión en Asturias. "La ley de proyectos estratégicos servirá más que para COSCO, ¿no? Podrá servir también para otras cosas", ha dicho.

Zapico ha advertido de que, de no conseguirse este proyecto, el Gobierno tendrá que ofrecer una respuesta detallada en sede parlamentaria a los grupos políticos, así como al Ayuntamiento de Langreo y a los agentes sociales en el seno de la concertación, con el fin de determinar qué mecanismo ha fallado para no optar a esta inversión. El dirigente ha abogado por evaluar la situación durante los próximos días de manera "serena, pero sin perder tiempo".