Zapico vaticina que la medida anunciada por Sánchez de bonificar fiscalmente a arrendadores no se va a aplicar

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha indicado este martes que el Gobierno asturiano "no es un gobierno insumiso a la ley de vivienda estatal, igual que hacen muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha" y ha añadido que el anuncio de Pedro Sánchez de bonificar fiscalmente a los arrendadores que congelen las rentas a los inquilinos es una medida "que mucho se teme no se llevará adelante".

"Ese anuncio del presidente Pedro Sánchez a principios de año, ¿ha oído usted hablar más de él? ¿Ha visto usted ese anuncio concretado? Yo creo que no. Y creo que ni va a haber más. Ni lo va a concretar", dijo Zapico.

Ha explicado que recibió una llamada del Ministerio el 15 de enero porque habían leído declaraciones suyas en el sentido de que no le parecía un proceder adecuado y lo que le trasladan es que "efectivamente haya sido fruto de la confusión y de la mala comunicación".

"Esta medida, siento decepcionarle, pero mucho me temo que no se lleve a cabo y que quedemos con esas bonificaciones fiscales tal y como recoge la ley de vivienda estatal que es donde está la posición política del gobierno de Asturias", dijo el consejero.

Zapico respondía así en comisión parlamentaria al diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares que preguntó a Zapico sobre cuál es su postura ante el anuncio de Pedro Sánchez de bonificar fiscalmente a los arrendadores que congelen las rentas a los inquilinos.

Tras escuchar la respuesta del consejero, Pumares ha indicado que a pesar de ella, "sabe que Zapico piensa al final que hablar de incentivos fiscales o proponer incentivos fiscales es un regalo a los caseros".

"Porque además lo han dicho compañeros suyos. Cuando escucharon la propuesta se manifestaron en contra pero la realidad es que lo que ustedes proponen que al final es intervencionismo puro y duro como digo ya ha demostrado su fracaso y sólo ha servido para controlar la oferta y para disparar los precios", dijo Pumares.