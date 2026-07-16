Zapico ve viable la planta de biogás de Cabrales y anuncia que el Principado acompañará al Ayuntamiento en el proceso

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), ha considerado "viable" la instalación de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales y ha anunciado que la Consejería acompañará al Ayuntamiento en la nueva tramitación urbanística.

En una nota de prensa, Zapico ha explicado que esta infraestructura es "estratégica" para el futuro del sector quesero y para avanzar hacia una gestión "más sostenible de los residuos ganaderos en un entorno de alto valor medioambiental".

El titular de la consejería ha indicado que, una vez que la Dirección General de Ordenación del Territorio ya se ha pronunciado sobre el expediente, la voluntad del Gobierno de Asturias es colaborar con el consistorio cabraliego para que el proyecto pueda salir adelante "con todas las garantías jurídicas y técnicas".

"Queremos acompañar al Ayuntamiento porque entendemos que esta planta es un proyecto necesario para garantizar la continuidad de una actividad económica fundamental como la industria quesera y porque supondrá un importante beneficio ambiental, gracias a una mejor gestión de los residuos ganaderos", ha valorado el consejero.

Zapico ha incidido en que el informe emitido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) no supone un rechazo al proyecto, sino a la documentación urbanística presentada para su tramitación. "La Dirección General de Ordenación del Territorio ya ha dejado claro que estamos ante un expediente subsanable. Lo que corresponde ahora es rehacer correctamente la documentación y continuar la tramitación con todas las garantías", ha precisado.

Las modificaciones que requiere el expediente obligan a reiniciar la tramitación urbanística. La empresa promotora deberá elaborar un nuevo documento que incorpore todos los requisitos exigidos por la normativa. Por su parte, el Ayuntamiento de Cabrales tendrá que aprobar nuevamente el expediente de forma inicial y abrir un nuevo periodo de información pública para presentar alegaciones. Una vez resueltas esas observaciones, el expediente volverá a remitirse a la consejería para continuar con su tramitación.

Este procedimiento no afecta a la autorización ambiental, que el proyecto ya ha obtenido, sino únicamente a la tramitación urbanística.