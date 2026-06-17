Zapico visita la recta final de las obras para rehabilitar viviendas y crear pisos colaborativos en Avilés

Ovidio Zapico, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano , Ovidio Zapico, ha visitado hoy, junto con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la concejala de Vivienda, Ana Solís, la recta final de las obras de rehabilitación y construcción que se están llevando a cabo en los portales 5, 7 y 9 de la calle Francisco Legorburu, en el barrio avilesino de Villalegre.

La actuación, que cuenta con una inversión de 2,7 millones, ha permitido la rehabilitación integral de 28 viviendas existentes y la construcción de otras 12 nuevas en régimen de vivienda colaborativa. Los trabajos se encuentran ya en su fase final y concluirán previsiblemente en aproximadamente un mes, una vez ejecutados los últimos remates.

"Hemos trabajado en la rehabilitación de 28 viviendas y, al mismo tiempo, hemos creado 12 nuevas viviendas enmarcadas en ese régimen de vivienda colaborativa", ha destacado Zapico.

La intervención combina la mejora del parque residencial ya existente con la ampliación de la oferta pública de vivienda asequible. En los portales 5 y 9 se han ejecutado actuaciones para mejorar la accesibilidad, mediante la instalación de ascensores, así como intervenciones orientadas a reforzar la eficiencia energética, tanto en la envolvente como en las cubiertas de los edificios.

Por su parte, el portal 7 alberga las doce nuevas viviendas colaborativas, concebidas para impulsar fórmulas innovadoras de convivencia y favorecer las relaciones intergeneracionales entre personas jóvenes y mayores.

Durante la visita, el consejero ha avanzado que la próxima semana se reunirá la comisión constituida entre el Ayuntamiento de Avilés y la Dirección General de Vivienda para concretar las condiciones del proceso de adjudicación de estas nuevas viviendas colaborativas..