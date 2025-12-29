El pantano del Ebro gana más de 3,62 hm3 en la última semana y supera el 63% de su capacidad

Archivo - Pantano del Ebro.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha ganado 3,62 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que sube hasta el 63,8 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 345,1 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 65 hm3 más que la misma semana de 2024, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.481 hm3, lo que representa el 57% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2024, cuando tenía 5.895 hm3 (el 76%).

Además, está por debajo del promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 4.946 hm3 (el 63%), pero por encima del mínimo de los últimos cinco años, que se produjo en 2022, con 3.416 hm3, el 44% de la capacidad total.