El pantano del Ebro rebasa el 75% de su capacidad tras ganar más de 18 hm3 en una semana

Archivo - Pantano del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha sumado 18,25 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que sube al 75,3 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 407 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 62,46 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 6.605 hm3, lo que representa el 85% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 6.149 hm3, el 79%.

Sin embargo, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 5.457 hm3 (el 70%) y del mínimo de los últimos cinco años, que se produjo en 2023, con 4.436 hm3, el 57% de la capacidad total.