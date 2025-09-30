El Clúster MarCA reflexionará sobre el potencial turístico de Cantabria en la II Jornada de Economía Azul

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Marítimo de Cantabria-MarCA reflexionará sobre el potencial turístico de Cantabria en la II Jornada de Economía Azul que se celebrará el 14 de octubre en el Palacio de Festivales de Cantabria, organizada en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La náutica recreativa, los deportes y el turismo de cruceros serán los protagonistas de esta edición, con el foco en las actividades turísticas vinculadas al mar y en la captación de talento como vectores de desarrollo para el crecimiento del sector.

Así, con el turismo y el talento como ejes temáticos, el programa está dividido en cuatro bloques que permitirán abordar desde distintas perspectivas los retos y oportunidades que ofrece el mar a Cantabria: la náutica de recreo, el turismo de cruceros, los deportes náuticos y el 'talento azul'.

Según ha explicado el Clúster, la náutica de recreo en Cantabria cuenta con un "enorme potencial" de crecimiento gracias a las condiciones climáticas "cada vez más favorables", que permiten la navegación prácticamente durante todo el año, lo que amplía la temporada turística y la actividad económica asociada, circunstancia beneficia a los deportes que se practican en el mar.

De este modo, con más de 250 kilómetros de costa, Cantabria ofrece unas condiciones idóneas para practicar surf, remo, vela, buceo o pesca deportiva, entre otras disciplinas.

Consciente de esta oportunidad, el Clúster MarCA presentó en 2024 un plan para fomentar la náutica de recreo y en el primer trimestre de este año hizo lo propio con los deportes náuticos. Ambos documentos marcan una hoja de ruta que actualmente se está materializando en proyectos específicos.

El turismo de cruceros es otro de los sectores en auge que, a su vez, impulsa el comercio, la hostelería y la oferta cultural de la región. Según datos de la Autoridad Portuaria de Santander, en 2025 está previsto que recalen en Cantabria 22 cruceros, con el horizonte de alcanzar los 90.000 pasajeros en 2030.

Además de las actividades turísticas, la jornada ha reservado una mesa redonda al talento azul, un aspecto de suma importancia para garantizar la competitividad de las empresas y su capacidad para mantener o incrementar el volumen de negocio. La jornada cuenta con un aforo limitado a 120 personas y es gratuita bajo inscripción previa en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/1ZbKI4KB9mIGl6myChIjIYl81bYJ...