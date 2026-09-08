Liébana celebra su tradicional romería en el santuario de Peña Sagra en honor a La Santuca

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, participa en la celebración de la Virgen de la Luz en la ermita de Peña Sagra - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El santuario de Peña Sagra, en Aniezo (Cabezón de Liébana), acoge este martes, 8 de septiembre, su tradicional romería en honor a la Virgen de la Luz, conocida popularmente como La Santuca, patrona de la comarca, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Entre los actos festivos de la jornada, se incluye la misa solemne en honor a La Santuca y el rezo del rosario, además del tradicional Concurso de Bolos 'Virgen de la Luz', juegos infantiles y otras actividades festivas.

La celebración se desarrolla en el entorno de la ermita, que acoge la imagen de La Santuca, una pequeña talla de alabastro de apenas 22 centímetros que pese a sus reducidas dimensiones despierta una enorme devoción en toda la comarca.

Se trata de una de las romerías religiosas y populares más arraigadas de la comarca, en la que se han vuelto a dar cita tanto lebaniegos como visitantes.

En representación del Gobierno de Cantabria ha acudido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), que ha destacado el arraigo de esta celebración y la devoción que despierta entre los lebaniegos, y ha puesto en valor la importancia de conservar y transmitir unas tradiciones que forman parte de la identidad y del patrimonio cultural de Cantabria.

"Celebraciones como la Virgen de la Luz forman parte de nuestras raíces y de una identidad que se ha transmitido de generación en generación y que tenemos la responsabilidad de conservar", ha reivindicado Agüeros.

Además, ha valorado además la participación de vecinos y visitantes y ha subrayado que estas celebraciones contribuyen a mantener vivas las costumbres y a reforzar los vínculos entre los pueblos de la comarca.

"Liébana es un ejemplo de cómo nuestras tradiciones y nuestro patrimonio constituyen un elemento de unión y contribuyen también a mantener la vida y la actividad de nuestros municipios rurales", ha afirmado.

En la festividad también han estado presente la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, y el alcalde de Cabezón de Liébana, Jesús Fuente, entre otros, según ha informado el Ejecutivo regional.