El Gobierno aprobará este jueves la Declaración de Interés Regional del PSIR del Parque Empresarial de Laredo

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria aprobará este jueves, 18 de febrero, en su reunión semanal, la Declaración de Interés Regional del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) del Parque Industrial y Empresarial

de Laredo.

Así lo han anunciado este miércoles en Laredo los consejeros de Industria, Javier López Marcano, y el de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, donde ambos han presentado esta mañana, en la antigua sede del Ayuntamiento, en la plaza de Cachupín, y ante varias autoridades locales y autonómicas, el proyecto para el nuevo polígono industrial del municipio que contó en su día con la unanimidad de los grupos políticos municipales. En el acto, ha estado presente la alcaldesa, Charo Losa.

En un comunicado, el Ejecutivo ha indicado que con esta aprobación se da un "importante paso" para desbloquear la creación de suelo industrial en este municipio tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo por los tribunales que lo imposibilitaba y después de que el Ayuntamiento de Laredo solicitara al Gobierno regional su intervención para disponer de un instrumento que posibilitara la expansión industrial y comercial como es un PSIR.

Según los consejeros, el Gobierno de Cantabria no podía permitir que Laredo, como "lugar estratégico" de la región para el desarrollo industrial, no pudiera disponer de suelo para la ubicación de empresas.

López Marcano se ha referido a los "muchos metros de espacio productivo" que no sólo van a ser para Laredo, sino también para la zona oriental y la cuenca del Asón, respecto a los que se da ahora "un paso decisivo".

"Vamos a multiplicar las fortalezas de Laredo, que son muchas. Sabemos que hay zonas industriales, que hay fábricas asentadas en Laredo desde hace tiempo, pero vamos a incrementar notablemente ese suelo

productivo, con un polígono de una dimensión relevante", ha subrayado el titular de Indutria.

Marcano se ha mostrado seguro de que este parque empresarial alentará la puesta en marcha y el diseño de nuevos proyectos, proyectos de innovación, de nuevas tecnologías, de emprendimiento que permitan canalizar "las muchas energías" que, según ha dicho, hay en esta zona de Cantabria y transformarlas en realidades que produzcan riqueza y generen empleo.

Por su parte, Gochicoa ha explicado que, a partir de esta Declaración de Interés Regional, comienza la tramitación propiamente dicha del PSIR, que requerirá de una aprobación inicial y provisional por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y su posterior remisión para aprobación definitiva por el propio Gobierno de Cantabria, todo ello en un plazo que el consejero de Obras Públicas "intentará que

sea el más breve posible".

El director de SICAN, Antonio Bocanegra, ha explicado que el proyecto ha tenido una modificación con respecto al elaborado hace dos años, ya que la Declaración de Interés Regional no se hace sobre los 187.000 metros cuadrados que se había presentado, sino sobre los 540.000 metros que corresponden a la declaración de zona industrial de 2015.

Eso no quiere decir, según ha aclarado Bocanegra, que en las previsiones de desarrollo del plan, éste no se pueda llevar a cabo en fases, y en la primera, si los informes sectoriales no lo impiden, se realizará sobre los 187.000 metros cuadrados previstos hace dos años.

El polígono que se habilitará, gracias a la futura aprobación del PSIR, contempla una extensión de unas 51,5 hectáreas sin apenas desnivel y con la cercanía de las infraestructuras básicas.

Está situado en el extremo suroccidental del municipio, muy próximo al acceso de la autovía A-8, junto a la carretera nacional 634 y a unos 45 kilómetros de Santander y de Bilbao.

Se extiende desde el actual polígono de La Pesquera; hasta la N-634, lo que posibilitará la continuidad de la trama viaria existente y la ordenación de la franja de terreno que se encuentra entre ese polígono industrial y la citada vía de comunicación.

ANTECEDENTES

El Gobierno ha recordado que en 1998 se creó el Polígono Industrial de 'La Chimenea' o 'La Pesquera', que actualmente está ocupado al cien por cien.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Laredo aprobó en 2015 un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) donde se señalaba una zona de 540.000 metros cuadrados para usos industriales y comerciales en las inmediaciones del polígono industrial, zona denominada SUD l1, pero el

PGOU de 2015 fue declarado nulo por los tribunales, en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (2018) y posteriormente por el Tribunal Supremo (2019), de tal manera que se mantenía vigente el PGOU de 1987.

Ante esta situación de retraso, el Pleno del Ayuntamiento de Laredo, en un acuerdo unánime de sesión del 28 de junio de 2018, solicitó a la Consejería de Industria su intervención a través de un instrumento de planificación territorial para desbloquear la creación de suelo industrial, como es la declaración del PSIR como medida para posibilitar el desarrollo industrial del municipio y la comarca, lo que

en criterio de las autoridades redundará en empleo y riqueza para Laredo y su comarca.

SICAN, la empresa pública adscrita a la Consejería de Industria, ha asumido la promoción de este proyecto.