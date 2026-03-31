Agrupación de Danzas 'Virgen de las Nieves' organiza galas, presentaciones y viajes por el centenario de su primera foto - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Danzas 'Virgen de las Nieves' de Tanos ha organizado diferentes galas, presentaciones, viajes y otras propuestas culturales por el centenario de su primera foto, que tuvo lugar el 11 de julio de 1926, con motivo del primer premio de picayos obtenido en la Fiesta de la Montaña, que por aquel entonces se celebraba en la plaza de toros de Santander.

Así se lo han trasladado este martes la presidenta y al director de esta asociación, Carmen y José Luis Olarreaga, respectivamente, a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, en una reunión mantenida en la sede del Ejecutivo regional.

Durante la misma, Buruaga ha reconocido la contribución de la agrupación taniega a la promoción del folclore y la cultura popular de la comunidad autónoma, así como su compromiso con la transmisión de este legado a las nuevas generaciones, ha informado el Gobierno cántabro.

Además, la presidenta ha respaldado y felicitado a la asociación por este programa conmemorativo que rendirá homenaje a una "trayectoria excepcional" que va más allá de esta fotografía en 1926, puesto que el origen de este grupo de danzas se remonta al año 1517.

Por su parte, los representantes del colectivo han agradecido el apoyo del Gobierno regional y han invitado a la sociedad de Torrelavega y de Cantabria a participar en el programa de actos.

PROGRAMA

En concreto, la agrupación celebrará una serie de actividades en los próximos meses, entre las que destacan una gala en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega (18 de julio), la presentación de un documental sobre la asociación (14 de noviembre) y la edición del libro 'Picayos: la historia continúa', que actualizará la andadura de la entidad desde 2011 hasta la actualidad (12 de diciembre).

Además, 'Virgen de las Nieves' realizará dos viajes fuera de España: el primero, a Nueva York (del 7 al 14 de octubre), con motivo del desfile del Día de la Hispanidad en la Quinta Avenida -será la tercera vez que acude invitada por la asociación 'La Nacional', puesto que ya lo hizo en 1992 y 2018-, y el segundo, a México (del 20 al 27 de mayo), por el convenio de la Consejería de Presidencia con la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folklore, para acercar las danzas tradicionales a la Casa de Cantabria y al Hospital Español.

Una gala solidaria con Cuba (27 de julio), una exhibición fotográfica en agosto, la presentación de una obra de Pedro Sobrado y de la canción del centenario (18 de julio) y una comida de hermandad (8 de agosto) serán otros de los hitos del programa.