El ballet de Lucía Lacarra y el estreno del Don Juan actualizado por Ruido Interno, este fin de semana en el Palacio

Archivo - 'Lost Letters' (Cartas Perdidas) De Lucía Lacarra Ballet - PFC - Archivo

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación del Palacio de Festivales de Cantabria incluye este fin de semana el ballet de Lucía Lacarra y el estreno de la obra teatral 'Don Juan.Cenizas y sombras', de la compañía cántabra Ruido Interno.

El primer espectáculo en tener lugar será 'Lost Letters' (Cartas perdidas), a cargo de Lucía Lacarra Ballet que cuenta por primera vez con coreografía del bailarín canadiense Matthew Golding.

La Sala Argenta acogerá la representación de esta danza este viernes ,a las 19.30 horas, con una duración de 70 minutos sin descanso.

Esta coproducción del Teatro Arriaga Antzokia, del Kursaal Eszena, del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz y del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con la colaboración de Teatros del Canal, está basada en una carta real escrita por el artillero de la Primera Guerra Mundial Frank Bracey a su esposa, Win.

ESTRENO DEL DON JUAN DE RUIDO INTERNO

Y el sábado 31, a las 18.30 horas en la Sala Pereda, será el turno del estreno de la obra teatral 'Don Juan. Cenizas y sombras', de Ruido Interno con una duración de 55 minutos sin descanso.

Con la interpretación de los jóvenes actores Gloria Aia Hermosa, Íñigo Sanz Vega, Aroa Gómez y Pablo González, bajo la dirección de Juan Carlos Fernández Izquierdo, la propuesta se adentra en una relectura del Don Juan Tenorio de José Zorrilla en la que aborda temas como la pasión, el honor, la traición y la redención desde la sensibilidad actual.